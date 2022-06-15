Дженнифер Лоуренс была замечена на прогулке с мужем и ребенком (фото)

Зимой 2022 знаменитость впервые стала мамой.

31-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс прогулялась со своим мужем и ребенком. Об этом пишет InStyle.

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Звезда "Голодных игр" вместе с мужем Куком Марони и четырехмесячным ребёнком посетили торговый центр Westfield Century City. Молодая мама была совершенно без макияжа. 31-летняя Лоуренс выбрала для семейного выхода белую футболку с котом и светлые свободные джинсы. Волосы Дженнифер были распущены.

Тем временем муж и отец ребенка актрисы надел серое худи с надписью и темные джинсы.

[ + – ] Дженнифер Лоуренс на прогулке с мужем и ребенком

О романе американской актрисы и галериста заговорили еще в 2018 году. Через год пара заключила официальный брак. А в феврале 2022 у них родился первенец, пол и имя которого молодые родители на данный момент скрывают, однако недавно на одном из ток-шоу ведущая случайно рассекретил пол ребенка.

После рождения первенца актриса с мужем стала очень редко выходить в свет. Так что каждое их появление сейчас — практически эксклюзив.

Напомним, 31-летняя Дженнифер Лоуренс продемонстрировала идеальный летний образ для молодых мам.