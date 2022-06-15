Дженніфер Лоуренс помітили на прогулянці з чоловіком та дитиною (фото)

Узимку 2022 знаменитість вперше стала мамою.

31-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс прогулялася зі своїм чоловіком та дитиною. Про це пише InStyle.

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Зірка "Голодних ігор" разом з чоловіком Куком Мароні та чотиримісячною дитиною відвідали торговий центр Westfield Century City. Молода мама була абсолютно без макіяжу. 31-річна Лоуренс обрала для сімейного виходу білу футболку з котом та світлі вільні джинси. Волосся Дженніфер було розпущене.

Тим часом чоловік та батько дитини акторки надягнув сіре худі з надписом та темні джинси.

[ + – ] Дженніфер Лоуренс на прогулянці з чоловіком та дитиною

Про роман американської акторки та галериста заговорили ще у 2018 році. Через рік пара уклала офіційний шлюб. А в лютому 2022 у них народився первісток, стать та ім'я якого молоді батьки наразі приховують, проте нещодавно на одного з ток-шоу ведуча випадково розсекретила стать дитини.

Після народження дитини акторка з чоловіком стала вкрай рідко виходити у світ. То ж кожна їхня поява наразі — практично ексклюзив.

Нагадаємо, 31-річна Дженніфер Лоуренс продемонструвала ідеальний літній образ для молодих мам.