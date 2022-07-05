Дженніфер Лоуренс продемонструвала комфортний літній образ для молодих мам (фото)

У лютому 2022 знаменитість народила первістка.

31-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс продемонструвала комфортний та стильний образ для молодих мам на літо 2022. Про це пише Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Оскароносна знаменитість та її чоловік Кук Мароні вийшли на побачення у Лос-Анджелесі. Чотиримісячної дитини разом з молодими батьками не було.

Зірка "Голодних ігор" обрала для романтичної прогулянки зі своїм коханим доволі комфортний та стильний образ для спекотних літніх днів. На Дженніфер Лоуренс була кремова приталена футболка та світлі джинси. Волосся акторки було розпущене, а як аксесуари до аутфіту вона додала коричневі сонцезахисні окуляри та масивну чорну сумку.

[ + – ] Дженніфер Лоуренс на прогулянці у Лос-Анджелесі

У лютому 2022 Лоуренс вперше стала мамою. З чуток у мережі, у пари народився хлопчик. З того часу знаменитість рідко виходить на публіку, адже Дженніфер та Кук Мароні стали більшість свого часу приділяти малюку. Подробиці про стать та ім'я дитини наразі батьки не розповідають публіці.

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс разом з чоловіком шукають маєток за 20 млн доларів.

Також Фокус писав про ідеальну літню сукню для молодих мам, яку продемонструвала напередодні 31-річна Дженніфер Лоуренс.