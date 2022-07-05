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Дженнифер Лоуренс продемонстрировала комфортный летний образ для молодых мам (фото)

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Фото: Instagram/jenniferlawrence_ | Дженнифер Лоуренс

В феврале 2022 знаменитость родила первенца.

31-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс продемонстрировала комфортный и стильный образ для молодых мам на лето 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Оскароносная знаменитость и ее муж Кук Марони вышли на свидание в Лос-Анджелесе. Четырехмесячного ребенка вместе с молодыми родителями не было.

Звезда "Голодных игр" выбрала для романтической прогулки со своим возлюбленным довольно комфортный и стильный образ для жарких летних дней. На Дженнифер Лоуренс была облегающея кремовая футболка и светлые джинсы. Волосы актрисы были распущены, а в качестве аксессуаров к аутфиту она добавила коричневые солнцезащитные очки и массивную черную сумку.

Дженнифер Лоуренс на прогулке в Лос-Анджелесе

В феврале 2022 Лоуренс впервые стала мамой. По слухам в Сети, у пары родился мальчик. С тех пор знаменитости редко выходят на публику, ведь Дженнифер Лоуренс и галерист Кук Марони стали большинство своего времени уделять малышу. Подробности касательно пола и имени ребенка молодые родители пока не рассказывают публике.

Напомним, Дженнифер Лоуренс вместе с мужем ищут имение за 20 млн долларов.

Также Фокус писал об идеальном летнем платье для молодых мам, которое продемонстрировала накануне 31-летняя Дженнифер Лоуренс.