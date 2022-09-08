Дженнифер Лоуренс рассказала об аборте и выкидыше

В феврале 2022 звезда экранов впервые стала мамой.

32-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс пережила несколько выкидышей перед тем, как впервые стать мамой. Об этом пишет Vogue.

Звезда фильма "Голодные игры" дала откровенное интервью популярному глянцу и призналась, что в свое время потеряла ребенка. В первый раз это произошло, когда звезде экранов было 20 лет. Тогда Лоуренс запланировала сделать аборт.

Однако во второй раз, во время съемок картины "Не смотрите вверх", Дженнифер Лоуренс пережила выкидыш. Тогда уже беременность актрисы была запланирована.

"Последние пять лет я так тяжело работала, чтобы простить своего папу и свою семью и попытаться понять: это другое", — откровенно рассказала Дженнифер Лоуренс о проблемах со своей семьей.

[ + – ] Беременная Дженнифер Лоуренс с Леонардо Ди Каприо

Отметим, что в начале 2022 года 32-летняя Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой. У нее и арт-галериста Кука Марони родился, судя по всему, сын. Так как тайну случайно раскрыла телеведущая Эллен Дедженерес во время своего ток-шоу, гостем которого стала молодая мама.

[ + – ] Дженнифер Лоуренс Фото: Getty Images

После рождения первенца звездная пара редко выходит в свет, в большинстве своем их замечают папарацци только во время прогулок с ребенком.

Напомним, Дженнифер Лоуренс и Кук Марони планируют приобрести имение за 20 млн долларов.

Также Фокус писал о комфортном и стильном образе для молодых мам, который недавно продемонстрировала Дженнифер Лоуренс.