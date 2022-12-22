Дженнифер Лоуренс заметили на свидании с мужем (фото)

Звездная пара вышла на прогулку в Нью-Йорке.

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32-летнюю американскую актрису Дженнифер Лоуренс заметили на прогулке с мужем. Об этом пишет Daily Mail.

Папарацци Нью-Йорка "поймали" звезду "Голодных игр" и галериста Кука Марони во время декабрьского выхода в свет.

Знаменитости скрыли свои лица за защитными масками. Для прогулки по Нью-Йорку молодая мама выбрала шерстяное пальто бордового оттенка, серые трендовые джогеры и зеленые кроссовки.

Тем временем муж Дженнифер Лоуренс продемонстрировал образ в более темных оттенках — синюю куртку, серое худи, коричневые брюки и светлые кеды Vans.

[ + – ] Дженнифер Лоуренс и Кук Марони

Отметим, что 32-летняя актриса и галерист Кук Марони начали встречаться в 2018. Через год они сыграли тайную свадьбу, а в начале 2022 впервые стали родителями.

Дженнифер Лоуренс пытается держать личную жизнь вдали от камер и вопросов журналистов. В частности, молодая мама не раскрывает подробностей относительно своего первенца и не показывает его лицо.

Напомним, Дженнифер Лоуренс была замечена на прогулке с сыном.

Также Фокус писал о стильном лаконичном образе Дженнифер Лоуренс, в котором она посетила мероприятие в Нью-Йорке.