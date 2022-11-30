Актриса Дженнифер Лоуренс в лаконичном образе на церемонии в Нью-Йорке

Для выхода в свет голливудская звезда выбрала элегантный и лаконичный образ.

Related video

32-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс приняла участие в церемонии вручения кинопремии "Готэм", которая ежегодно вручается создателям независимых фильмов. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время мероприятия звезда "Голодных игр" вручила награду кинокартине "Все везде и сразу" — научно-фантастической комедии режиссеров и сценаристов Дэниела Шайнерта и Дэна Квана. Получение этой награды предвещает им хорошие шансы на получение премии "Оскар".

На сцену Лоуренс вышла в элегантном черном бархатном платье на тонких бретельках.

Свой аутфит актриса дополнила чокером на шею с жемчугом, лаконичными серьгами и макияжем с яркой красной помадой на губах.

Напомним, в новом интервью популярному глянцу звезда "Голодных игр" призналась, что родила в начале 2022 сына. Малыша назвали Сай в честь известного американского художника и абстракциониста Сая Твомбли. Инициатором такой идеи стал муж актрисы, арт-галерист Кук Марони, который очень любит творчество художника.

Также Фокус писал, что перед тем, как впервые стать мамой, знаменитость пережила несколько потерь ребенка.