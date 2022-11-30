Акторка Дженніфер Лоуренс у лаконічному образі на церемонії у Нью-Йорку

Для виходу в світ голлівудська зірка обрала елегантний і лаконічний образ.

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32-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс взяла участь у церемонії вручення кінопремії "Готем", яка щороку вручається творцям незалежних фільмів. Про це повідомляє Daily Mail.

Під час заходу зірка "Голодних ігор" вручила нагороду кінокартині "Все завжди і водночас" — науково-фантастичній комедії режисерів і сценаристів Деніела Шайнерта та Дена Квана. Отримання цієї нагороди віщує їм хороші шанси на здобуття премії "Оскар".

На сцену Лоуренс вийшла в елегантній чорній оксамитовій сукні на тонких бретельках.

Свій аутфіт акторка доповнила чокером на шию з перлами, лаконічними сережками та макіяжем з яскравою червоною помадою на губах.

Нагадаємо, в новому інтерв'ю популярному глянцю зірка "Голодних ігор" зізналася, що народила на початку 2022 року сина. Маля назвали Сай на честь відомого американського художника й абстракціоніста Сая Твомблі. Ініціатором такої ідеї став чоловік акторки, арт-галерист Кук Мароні, котрий дуже любить творчість художника.

Також Фокус писав, що перед тим, як уперше стати мамою, знаменитість пережила кілька втрат дитини.