Дженніфер Лоуренс помітили на побаченні з чоловіком (фото)

Зіркова пара вийшла на прогулянку у Нью-Йорку.

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32-річну американську акторку Дженніфер Лоуренс помітили на прогулянці з чоловіком. Про це пише Daily Mail.

Папараці Нью-Йорка "зловили" зірку "Голодних ігор" та галериста Кука Мароні під час грудневого виходу у світ.

Знаменитості приховали свої обличчя за захисними масками. Для прогулянки по Нью-Йорку молода мама обрала шерстяне пальто бордового відтінку, сірі трендові джогери та зелені кросівки.

Тим часом чоловік Дженніфер Лоуренс продемонстрував образ у темніших відтінках — синю куртку, сіре худі, коричневі штани та світлі кеди Vans.

[ + – ] Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні

Зазначимо, що 32-річна акторка та галерист Кук Мароні почали зустрічатися у 2018 році. Через рік вони зіграли таємне весілля, а на початку 2022 вперше стали батьками.

Дженніфер Лоуренс намагається тримати особисте життя подалі від камер та запитань журналістів. Зокрема молода мама не розкриває подробиць щодо свого первістка та не показує його обличчя.

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс помітили на прогулянці із сином.

Також Фокус писав про стильний лаконічний образ Дженніфер Лоуренс, у якому вона відвідала захід у Нью-Йорку.