Дженніфер Лоренс сфотографували на прогулянці з сином (фото)

Знаменитість сфотографували у Нью-Йорку з коляскою.

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32-річна американська актриса Дженніфер Лоренс прогулялася галасливим Нью-Йорком з сином Саєм. Про це повідомляє Daily Mail.

Зірка "Голодних ігор" обрала для прогулянки простий та зручний одяг. На Дженніфер були сірі трикотажні штани, темно-синій светр, кросівки та тепла куртка. Своє волосся вона зібрала у високий і трохи недбалий хвіст, а також доповнила прогулянковий образ протисонцевими окулярами.

На безіменному пальці в оскароносної актриси була заручна каблучка з діамантом. Сина Лоренс народила в лютому 2022 року, але поки публіці його не показувала, малюк лише іноді потрапляє під приціл папараці під час таких прогулянок з мамою.

[ + – ] Дженніфер Лоренс на прогулянці з сином Фото: Getty Images

Нагадаємо, в новому інтерв'ю популярному глянцю Дженніфер Лоренс зізналася, що народила на початку 2022 року сина. Маля назвали Сай на честь відомого американського художника та абстракціоніста Сая Твомблі. Ініціатором такої ідеї став чоловік актриси, артгалерист Кук Мароні, який дуже любить творчість художника.

Також Фокус писав про стильні образи для молодих мам, які часто демонструвала під час прогулянок Дженніфер Лоренс.