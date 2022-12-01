Дженнифер Лоуренс сфотографировали на прогулке с сыном (фото)

Знаменитость сфотографировали в Нью-Йорке с коляской.

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32-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс прогулялась по шумному Нью-Йорку с сыном Сайем. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда "Голодных игр" выбрала для прогулки простую и удобную одежду. На Дженнифер были серые трикотажные штаны, темно-синий свитер, кроссовки и теплая куртка. Свои волосы она собрала в высокий и немного небрежный хвост, а также дополнила прогулочный образ солнцезащитными очками.

На безымянном пальце у оскароносный актрисы было помолвочное кольцо с бриллиантом. Сына Лоуренс родила в феврале 2022 года, но пока публике его не показывала, малыш только иногда попадает под прицел папарацци во время подобных таких прогулок с мамой.

[ + – ] Дженнифер Лоуренс на прогулке с сыном Фото: Getty Images

Напомним, в новом интервью популярному глянцу Дженнифер Лоуренс призналась, что родила в начале 2022 сына. Малыша назвали Сай в честь известного американского художника и абстракциониста Сая Твомбли. Инициатором такой идеи стал муж актрисы, арт-галерист Кук Марони, который очень любит творчество художника.

Также Фокус писал о стильных образах для молодых мам, которые часто демонстрировала во время прогулок Дженнифер Лоуренс.