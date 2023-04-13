Дженніфер Лоуренс показала пальто, яке завжди буде в тренді (фото)

Зірка екрану відправилася на прогулянку із сином та чоловіком.

Related video

32-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс продемонструвала пальто на весну 2023, яке завжди буде в тренді. Про це пише Daily Mail.

Молода мама вийшла на весняну прогулянку Нью-Йорком у Великодню неділю з чоловіком Куком Мароні.

Зірка "Голодних ігор" одягла білу футболку із зеленим малюнком, яка була частково прихована модним довгим чорним пальтом, яке спадало до щиколоток.

Оскароносна акторка, яка народила первістка минулого року в лютому, також приміряла класичні прямі сині джинси. Щоб завершити свій загальний ансамбль на день, голлівудська знаменитість одягла пару коричнево-білих кросівок Adidas, які були туго закріплені шнурками.

Дженніфер обрала намисто зі срібними ланцюжками, щоб додати до свого образу яскравості, але вирішила не додавати жодних інших прикрас, окрім своєї обручки з діамантом.

Її волосся було зачесане назад у простий низький хвіст. Лоуренс також одягла пару стильних чорних окулярів, щоб захистити очі від яскравого сонячного світла.

Тим часом 38-річний Кук був у сірій толстовці з жирним надписом Vermont, а також коричневих штанях, кросівках і сонцезахисних окулярах.

Дженніфер Лоуренс з чоловіком та сином на прогулянці

Дженніфер Лоуренс, яка взяла невелику перерву в індустрії розваг, готується знову з’явитися на великому екрані в майбутній комедії з рейтингом R під назвою "Без важких почуттів".

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс помітили на побаченні з чоловіком.

Також Фокус писав про стать та імʼя первістка Дженніфер Лоуренс та Кука Мароні.