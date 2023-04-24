Дженніфер Лоуренс продемонструвала ідеальний весняний образ для молодих мам (фото)

Зірку екрану помітили на прогулянці з чоловіком та сином.

Related video

32-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс була помічена під час прогулянки із сином та чоловіком. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Голодних ігор" виконала маминий обов’язок, продемонструвавши своє невимушене почуття стилю та вирушивши на весняну прогулянку в Нью-Йорку зі своїм первістком Саєм і чоловіком Куком Мароні.

Лоуренс помітили, як вона везла коляску свого спадкоємця, коли її родина насолоджується теплою весняною погодою.

Оскароносна акторка одягла пастельно-жовту водолазку з довгими рукавами та пару синіх мішкуватих джинсів вільного крою.

Молода мама, яка народила свою першу дитину в лютому 2022, додатково взула пару сіро-білих кросівок, щоб зробити прогулянки по гамірному місту простими та комфортними.

Її світле волосся було розділене посередині й легкими хвилями спадало на плечі. А до аутфіту вона додала сонцезахисні окуляри. Акторка вирішила не додавати яскравих прикрас до свого ансамблю, а також вирішила не носити важких сумок на плечах.

Під час прогулянки її чоловік також виглядав невимушено, одягнувши чорні штани та білу футболку. Директор художньої галереї додав до луку білі кросівки Vans.

Подібно до своєї дружини, Кук також одягнув пару чорних сонцезахисних окулярів і тримав у правій руці коричневий паперовий пакет.

Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні на прогулянці із сином

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс сходила на побачення зі своїм чоловіком.

Також Фокус писав про трендове пальто на весну 2023, яке раніше продемонструвала Дженніфер Лоуренс.