Українка облила себе "кровʼю" на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2023 (відео)

Ілону Чорнобай вивела охорона, їй заборонили відвідувати захід.

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Блогерка з України Ілона Чорнобай влаштувала перформанс на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2023, вийшовши в сукні кольорів українського прапора та обливши себе бутафорською кровʼю. Про це фітнес-тренерка розповіла у своєму Instagram.

"На червоній доріжці 76-го Каннського Кінофестивалю, я вийшла в сукні кольорів нашого прапору і вилила на себе червону фарбу. Я використала свій шанс і цим вчинком нагадала, що відбувається в Україні!!!… Я дуже Рада, що мій вчинок розлетівся по всіх світових ЗМІ! Люди не повинні забувати про нас!" — зазначила активістка.

Уродженка Краматорська наголосила, що акція була на підтримку українців, які наразі перебувають в окупації. Проте охорона заходу різко вивела дівчину із зали.

"А по Каннській доріжці прямо зараз ходять блогери та продюсери окупантів, які представляють свої фільми на фестивалі!!! Мене це все стосується особисто! Я з Україною в серці❤️ Я зробила те, що повинна була!" — додала Ілона Чорнобай, маючи на увазі показ російського фільму "Кислота".

Блогерка також розповіла, що тепер їй заборонено вхід на кінофестиваль та деякі інші заходи у Франції, проте вона пишається своїм вчинком.

Ілона Чорнобай

"Я вийшла на червону доріжку, але стався треш… Зараз з поліцією вирішую ситуацію", — зазначила українська знаменитість у сторіс перед тим, як розповісти про свою акцію на підтримку українців.

Ілона Чорнобай облила себе бутафорською кровʼю на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2023 Фото: Скриншот Ілона Чорнобай облила себе бутафорською кровʼю на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2023 Фото: Скріншот

Нагадаємо, Катрін Денев прочитала вірш "Надія" Лесі Українки на відкритті Каннського кінофестивалю-2023.