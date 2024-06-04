51-летняя София Вергара снялась обнаженной для рекламы собственного бренда кофе

Телеведущая и модель своим брендом кофе поддерживает женщин-производительниц этого напитка в Колумбии.

Колумбийско-американская модель, актриса и телеведущая София Вергара, которая запустила собственный бренд кофе ¡DIOS MÍO! COFFEE, снялась обнаженной в рекламе напитка, поделившись снимком на странице в Instagram.

На снимке она позирует лежа в кофе и демонстрируя изгибы фигуры, но все пикантные места прикрывают зерна.

"¡DIOS MÍO! COFFEE исходит из моей любви к колумбийскому кофе и моих высоких требований к качеству кофе. Я выросла в Колумбии и пила колумбийский кофе. Последние несколько лет мы потратили на создание этих смесей под руководством замечательной команды женщин-производителей кофе. Женщины составляют 30% колумбийских производителей кофе, и для меня большая честь подчеркнуть их семьи и наследие через ¡DIOS MÍO! COFFEE. Происходящий из гор Колумбии, где кофе — это больше, чем просто напиток, он является выражением страсти и аутентичности, ¡DÍOS MIO! COFFEE напоминает о традициях и вкусах страны, одновременно прославляя женщин-производителей кофе, стоящих за брендом", – заявила Вергара.

София Вергара уверяет, что знает толк в хорошем кофе Фото: Instagram sofiavergara

Название бренда переводится как "Боже мой!" и является распространенным выражением, используемым латиноамериканцами, когда они открывают для себя идеальный вкус и аромат.

София, которая в своем возрасте может похвастаться роскошной фигурой и сияющей кожей, ранее признавалась, что никогда не примет старение и будет делать все, чтобы продлить молодость тела и духа. Она не скрывает того, что активно пользуется лучшими и самыми передовыми услугами индустрии красоты.

"Я чувствую, что нужно использовать все, что есть. Я имею в виду, если вы заботитесь о старении. Ничего страшного, если тебя это волнует. Это не конец света. Но если да, то сейчас вокруг так много всего. Я чувствую, что сделаю все пластические операции, которые смогу сделать, когда буду готова. Мне хотелось бы, чтобы у меня было больше времени простоя. Сейчас очень занята, а то уже давно что-нибудь сделала", — говорила модель.

Ранее Фокус писал, что София Вергара показала свою огромную коллекцию обуви.