Звездные гости премьеры фильма "Без обид" с Дженнифер Лоуренс (фоторепортаж)

В украинский прокат вышла новая "пляжная" комедия.

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На неделе в кинотеатре Оскар, ТРЦ Gulliver состоялся премьерный показ летней комедии "Без обид" с Дженнифер Лоуренс в главной роли! Первыми фильм пересмотрели украинские селебрити, топовые блоггеры и СМИ. На мероприятии присутствовали Лилия Ребрик, Андрей Дикий, Юла, Анатолич, OLEYNIK, Анна Саливанчук и другие. Журналист Фокуса побывал на премьере новой комедии.

OLEYNIK

О чем фильм "Без обид"

После конфискации авто водитель Uber Мэдди решает во что бы то ни стало найти работу, чтобы не потерять еще и дом за неуплату налога на недвижимость. Среди огромного списка вакансий она находит довольно необычное предложение: состоятельные родители застенчивого подростка предлагают Мэдди встречаться с их сыном, чтобы помочь стать более раскрепощенным перед поступлением в университет. Однако найти общий язык с парнем оказывается не так просто, как могло показаться.

Даша Трегубова

Сергей Костецкий

Ваня Рассел

Макс Киреев

Лилия Ребрик, Андрей Дикий,

Ранее Фокус публиковал рецензию на фильм на фильм "Астероид-Сити". Кроме того, Фокус писал о том, как прошла музыкальная премия YUNA — 2023.