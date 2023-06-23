Зіркові гості прем'єри фільму "Без образ" з Дженніфер Лоуренс (фоторепортаж)

В український прокат вийшла нова "пляжна" комедія.

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На тижні в кінотеатрі Оскар, ТРЦ Gulliver відбувся прем'єрний показ літньої комедії "Без образ" з Дженніфер Лоуренс у головній ролі! Першими фільм переглянули українські селебріті, топові блогери та ЗМІ. На заході були присутні Лілія Ребрик, Андрій Дикий, Юла, Анатоліч, OLEYNIK, Анна Саліванчук та інші. Журналіст Фокуса побував на прем'єрі нової комедії.

ОЛЕЙНИК

Про що фільм "Без образ"

Після конфіскації авто водійка Uber Медді вирішує будь-що-будь знайти роботу, щоб не втратити ще й будинок за несплату податку на нерухомість. Серед величезного списку вакансій вона знаходить доволі незвичну пропозицію: заможні батьки сором'язливого підлітка пропонують Медді зустрічатися з їхнім сином, щоб допомогти йому стати більш розкутим перед вступом до університету. Однак знайти спільну мову з хлопцем виявляється не так просто, як могло здатися.

Даша Трегубова

Сергій Костецький

Ваня Рассел

Макс Кірєєв

Лілія Ребрик, Андрій Дикий,

Раніше Фокус публікував рецензію на фільм на фільм "Астероїд-Сіті". Крім того, Фокус писав про те, як пройшла музична премія YUNA — 2023.