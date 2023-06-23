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Стиль життя

Зіркові гості прем'єри фільму "Без образ" з Дженніфер Лоуренс (фоторепортаж)

Лілія Ребрик, Андрій Дикий, Анатолій Анатоліч, Юла фото
Фото: B&H Film | Лілія Ребрик, Андрій Дикий, Анатолій Анатоліч, Юла

В український прокат вийшла нова "пляжна" комедія.

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На тижні в кінотеатрі Оскар, ТРЦ Gulliver відбувся прем'єрний показ літньої комедії "Без образ" з Дженніфер Лоуренс у головній ролі! Першими фільм переглянули українські селебріті, топові блогери та ЗМІ. На заході були присутні Лілія Ребрик, Андрій Дикий, Юла, Анатоліч, OLEYNIK, Анна Саліванчук та інші. Журналіст Фокуса побував на прем'єрі нової комедії.

ОЛЕЙНИК Fullscreen
ОЛЕЙНИК

Про що фільм "Без образ"

Після конфіскації авто водійка Uber Медді вирішує будь-що-будь знайти роботу, щоб не втратити ще й будинок за несплату податку на нерухомість. Серед величезного списку вакансій вона знаходить доволі незвичну пропозицію: заможні батьки сором'язливого підлітка пропонують Медді зустрічатися з їхнім сином, щоб допомогти йому стати більш розкутим перед вступом до університету. Однак знайти спільну мову з хлопцем виявляється не так просто, як могло здатися.

Даша Трегубова фото Fullscreen
Даша Трегубова
Сергій Костецький фото Fullscreen
Сергій Костецький
Ваня Рассел фото Fullscreen
Ваня Рассел
Макс Кірєєв фото Fullscreen
Макс Кірєєв
Лілія Ребрик, Андрій Дикий, Fullscreen
Лілія Ребрик, Андрій Дикий,
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Раніше Фокус публікував рецензію на фільм на фільм "Астероїд-Сіті". Крім того, Фокус писав про те, як пройшла музична премія YUNA — 2023.