Слишком ярко и запредельно аллегорично. Стоит ли смотреть "Астероид-Сити" Уэса Андерсона

На экраны украинских кинотеатров выходит новая лента режиссера фильма "Отель "Гранд Будапешт"".

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На текущей неделе в украинский прокат выходит новая лента мастера в превосходстве картинки над смыслами — Уэса Андерсона. Стоит ли смотреть очередной фильм режиссера, склонного к эффектному самоцитированию — рассказывает Фокус.

Итак, в "Астероид-Сити" поклонники автора фильмов "Отель "Гранд Будапешт"" и "Французский вестник" обнаружат буквально все, за что они любят Уэса Андерсона: здесь вам и кукольные декорации, призванные почеркнуть ненастоящесть происходящего, и костюмы эпохи, словно бы созданные феями-мастерицами на службе у Питера Пена, и калейдоскоп замысловатых аллегорий, иногда понятных только самому автору. Словом, в "Астероид-Сити", прямо под знаком-указателем с названием городка, вы сразу же узнаете самого Уэса Андерсона, ведь только он с первых эпизодов умеет создавать такую нагло-утрировано-красочную версию отсылок к творчеству Кубрика и Вильнева.

При этом, актерский каст "Астероид-Сити" больше напоминает список гостей бала AMfar в Монако, чем состав киноленты, пусть и звездной.

О чем фильм "Астероид-Сити"

Фильм рассказывает о слете юных вундеркиндов-астрономов в далеком 1955 году в пустынном городке "Астероид-Сити" (отсылка к "Зоне-51" в Неваде), чье мирное соревнование за чек в 5000 долларов прервано внезапным визитом инопланетян, которые похищают единтвенный в городке астероид на глазах у изумленной публики, в рядах которой звезда Голливуда Мидж Кэмпбелл (Скарлетт Йоханссон), военный фотограф Огги Стейнбек (Джейсон Шварцман) с тремя дочками и сыном вундеркиндом, их дедушка (Том Хэнкс), профессор, читающая лекции о существовании НЛО (Тильда Суинтон) и другие герои, не всегда имеющие существенное влияние на развитие сюжета. На фоне слета подростков с родителями, военные то и дело, проводят испытания ядерной бомбы, и в нескольких эпизодак фильма в кадре мелькает ядерный гриб.

После того, как герои повествования становятся свидетелями визита инопланетян на Землю, их закрывают на карантин до особого распоряжения правительства, а зрители картины становятся наблюдателями за миром людей в миниатюре. Здесь много печали, скомканных и неловких диалогов, страхов и чувства неуместности. Иногда начинает казаться, что время прекратило свой ход в этой пустыне нарядно одетых одиноких людей, которые не отбрасывают теней, ведь на экране всегда полдень. Зрители будто проваливаются в некое "нигде" и падают "вникуда", из которых можно выбраться только когда разрешат военные из красочной полутеатральной постановки.

Можно сказать, что "Астероид-Сити" — некая квинтэссенция социальных мейнстримов последних четрых лет: карантины, теории заговоров, пришельцы, другие цивилизации, правительственные эксперименты. "Нельзя проснуться, если ты не спишь", — многократно повторяют герои фильма в последнем эпизоде, после которого идут титры. И правда, есть ощущение, что зрителя погрузили в некий странноватый сон наяву, от которого остается "душное" послевкусие.

Так, стои ли смотреть фильм Уэса Андерсона "Астероид-Сити"?

Да, если:

Вам нравится режиссер нишевого жанра и вам импонирует превосходство формы над содержанием

Нет, если:

Вы не готовы к творчеству Уэса Андерсона и незнакомы с его кукольно-театральными вселенными, полными неочевидной драмы и аллегоричных конструкций.

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