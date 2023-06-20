Осколки "Черного зеркала": почему Сальма Хайек и Аарон Пол не спасли шестой сезон

Netflix представила новый сезон культового сериала об опасностях технологичного мира — "Черное зеркало". Однако в этот раз технологии и гаджеты пугают зрителя гораздо меньше, чем обычный оборотень. Что хорошо и что плохо в 5-ти сериях 6-го сезона, разбирался корреспондент Фокуса. Возможны спойлеры.

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Настоящий эпизод, в стиле доброго страшного "Черного зеркала" об угрозе технологий будущего, в сериале только один: "Джоан ужасна". Джоан работает менеджером в большой компании, увольняет людей, не обращает внимание на углеродную угрозу климата. Жалуется психологу, что новый муж плохо готовит и скучный. А вот со старым — секс был огонь!

И вдруг на сайте стримингового кино StreamBerry появляется сериал "Джоан ужасна", где в главной роли Сальма Хайек. И где показана вся жизнь Джоан изнутри — переговоры с увольняющимся, рассказ про мужа. Все практически в реальном времени. Что приводит к тому, что Джоан теряет работу, уходит муж. А старый боится заниматься с ней сексом — потому что покажут в кино.

В чем ужас ситуации? Оформляя подписку на киноплатформу, Джоан кликнула "ок", не читая. А там был пункт на разрешение съемки, по сути, слежки — через телефоны, камеры и прочее — за персонажем и использованием образа.

Джоан находит неожиданный выход. Не раскрываем сюжет — она делает вещи, которые будут неприятны Сальме Хайек в кино, как актрисе. И тут выясняется… что и сама Сальма продала права на компьютерное использование своего изображения. А искусственный интеллект в квантовом компьютере моментально монтирует новые серии.

Выхода нет. Или есть. Тоже с неожиданным поворотом "сюжета в сюжете". Лучший эпизод сезона.

"Черное зеркало", официальный трейлер

Мелодрама "Черного зеркала". Любовный треугольник и один клон

Еще одна серия имеет определенное отношение к технологиям. Это ретрофутуризм. На дворе 1966 год. Но космические корабли уже бороздят далекие просторы вселенной. И чтобы астронавтам не было скучно в полете, на Земле их подменяют клоны или роботы. Пролетая где-то мимо Луны, космонавт ложится в кресло, которое переносит его сознание в клон на земле — и там живет с родными, иногда возвращаясь по тревоге на корабль.

Фантастическая завязка приводит к банальной мелодраме. Одного из клонов вместе с его реальной семьей убивают маньяки. Тогда второй космонавт — в плане реабилитации — разрешает коллеге вселяться в свой клон на Земле, общаться со своей женой и ребенком.

Ну и тут остается ждать, когда случится измена, или не случится, кто в какой момент окажется в теле клона. Любовный треугольник. У которого один огромный недостаток. 1 час 20 минут длится серия, в ходе которой Аарон Пол, Джош Хартнетт и Кейт Мара разыгрывают любовь и ревность — очень скучно. Вообще, большинство серий неоправданно растянуты. Ну и, конечно, уже никакого отношения к технологиям не имеют.

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"Черное зеркало" теперь "Красное зеркало" — ужасы и детективы

Оставшиеся три серии — это больше фильмы ужасов, кое-где с детективным налетом. Однажды и неожиданно на вас выскочит настоящий оборотень. Говорят, что Чарли Брукер (сценарист и вдохновитель всех сезонов) вообще скучает по ужасам и расследованию отношений людей. Это заметно. Последняя серия уже подана под брендом "Красное зеркало".

Возможно, в этом есть смысл. Эпизоды о маньяке и оборотне весьма интригуют. Только это уже — о другом. Видимо, мы уже не боимся технологий — или привыкли к ним.

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