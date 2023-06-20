Осколки "Чорного дзеркала": чому Сальма Хаєк і Аарон Пол не врятували шостий сезон

Netflix представила новий сезон культового серіалу про небезпеки технологічного світу — "Чорне дзеркало". Однак цього разу технології та гаджети лякають глядача набагато менше, ніж звичайний перевертень. Що добре і що погано в 5-ти серіях 6-го сезону, розбирався кореспондент Фокусу. Можливі спойлери.

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Справжній епізод, у стилі доброго страшного "Чорного дзеркала" про загрозу технологій майбутнього, в серіалі лише один: "Джоан жахлива". Джоан працює менеджеркою у великій компанії, звільняє людей, не звертає увагу на вуглецеву загрозу клімату. Скаржиться психологу, що новий чоловік погано готує та нудний. А ось зі старим — секс був вогонь!

І раптом на сайті стрімінгового кіно StreamBerry з'являється серіал "Джоан жахлива", де у головній ролі Сальма Хаєк. І де показано все життя Джоан зсередини — переговори зі звільненим, розповідь про чоловіка. Усе практично в реальному часі. Що призводить до того, що Джоан втрачає роботу, її покидає чоловік. А старий боїться займатися з нею сексом — бо покажуть у кіно.

У чому жах ситуації? Оформляючи підписку на кіноплатформу, Джоан натиснула "ок", не читаючи. А там був пункт на дозвіл зйомки, по суті, стеження — через телефони, камери та інше — за персонажем і використанням образу.

Джоан знаходить несподіваний вихід. Не розкриваємо сюжет — вона робить речі, які будуть неприємні Сальмі Хаєк у кіно, як актрисі. І тут з'ясовується… що і сама Сальма продала права на комп'ютерне використання свого зображення. А штучний інтелект у квантовому комп'ютері миттєво монтує нові серії.

Виходу немає. Або є. Теж із несподіваним поворотом "сюжету в сюжеті". Найкращий епізод сезону.

"Чорне дзеркало", офіційний трейлер

Мелодрама "Чорного дзеркала". Любовний трикутник і один клон

Ще одна серія має певний стосунок до технологій. Це ретрофутуризм. На дворі 1966 рік. Але космічні кораблі вже борознять далекі простори всесвіту. І щоб астронавтам не було нудно в польоті, на Землі їх підміняють клони чи роботи. Пролітаючи десь повз Місяць, космонавт лягає в крісло, яке переносить його свідомість у клон на землі — і там живе з рідними, іноді повертаючись по тривозі на корабель.

Фантастична зав'язка призводить до банальної мелодрами. Одного з клонів разом із його реальною родиною вбивають маніяки. Тоді другий космонавт — у плані реабілітації — дозволяє колезі вселятися у свій клон на Землі, спілкуватися зі своєю дружиною та дитиною.

Ну і тут залишається чекати, коли станеться зрада, або не станеться, хто в якийсь момент опиниться в тілі клона. Любовний трикутник. У якого один величезний недолік. 1 годину 20 хвилин триває серія, під час якої Аарон Пол, Джош Гартнетт та Кейт Мара розігрують кохання та ревнощі — дуже нудно. Взагалі, більшість серій невиправдано розтягнуті. Ну і, звісно, вже жодного стосунку до технологій не мають.

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"Чорне дзеркало" тепер "Червоне дзеркало" — жахи та детективи

Решта три серії — це більше фільми жахів, подекуди з детективним нальотом. Одного разу і несподівано на вас вискочить справжній перевертень. Кажуть, що Чарлі Брукер (сценарист і натхненник усіх сезонів) взагалі сумує за жахами та розслідуванням стосунків людей. Це помітно. Остання серія вже подана під брендом "Червоне дзеркало".

Можливо, у цьому є сенс. Епізоди про маніяка і перевертня дуже інтригують. Тільки це вже — про інше. Мабуть, ми вже не боїмося технологій або звикли до них.

Це "Чорне дзеркало" розбилося. Несіть наступне!

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