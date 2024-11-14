"Паника и паранойя": издание The Onion выкупило сайт Infowars конспиролога Алекса Джонса

Теперь Infowars будет принадлежать владельцам пародийного медиа The Onion. Основателем и экс-владельцем Infowars был конспиролог Алекс Джонс, который стал банкротом.

Пародийный сайт The Onion 14 ноября стал владельцем сайта и бренда Infowars, который ранее принадлежал Алексу Джонсу. Приобретение Infowars произошло на фоне банкротства Джонса, который должен выплатить более миллиарда долларов семьям погибших в школе "Сэнди Хук".

Infowars Джонса попал аукцион после того, как суд решил закрыть сайт и ликвидировать активы конспиролога. Напомним, что в 2022 году суд обязал конспиролога выплатить более 1,5 миллиарда долларов семьям жертв стрельбы в школе "Сэнди Хук" из-за распространения лжи о трагедии, которая произошла в 2012 году. Иск подали родители погибших, которые поддержали продажу сайта.

Владелец The Onion Брайс Тетрейдер объяснил, что решение приобрести бренд было "легким".

"Основанная в 1999 году на волне сатанинской "паники" и с тех пор неуклонно растущая, InfoWars зарекомендовала себя как бесценный инструмент для промывки мозгов и контроля над массами. Благодаря хитроумному сочетанию бредовой паранойи и сомнительных лайфхаков против старения, они стремятся сделать жизнь страшнее и длиннее для всех, что является похвальной целью", — заявил Тетрейдер.

Алекс Джонс и The Onion — объявление о покупке InfoWars Фото: Скриншот

Новый владелец конспирологического бренда пока не раскрывает, что произойдет с сайтом дальше.

"Это настоящий единорог, способный одновременно вдохновлять общественность на поддержку миллиардеров и вызывать возмущение непутевым федеральным государством, которое может убить Кеннеди, но не способно даже высадить человека на Луну", — добавил Тетрейдер.

Напомним, что Джонс неоднократно заявлял о том, что нападения на начальную школу "Сэнди Хук" не было. Конспиролог распространял ложь, что трагедия была инсценирована с целью ужесточения законов об оружии, что и стало причиной судебного иска против Джонса семьями погибших.