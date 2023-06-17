Камалия, Александр Пономарев и Tvorchi. Главные гости церемонии YUNA 2023

Среди победителей музыкальной премии — новые имена и знаменитые деятели искусства.

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16 июня в киевском Октябрьском дворце (МЦКИ) состоялась 12-я церемония Национальной музыкальной премии YUNA. Она прошла под лозунгом "ПЕСНИ НЕСЛОМННОЙ УКРАИНЫ". Во время события были награждены артисты, которые выиграли в этом году премии по итогам голосования жюри. Отдельной частью церемонии стало вручение спецнаград YUNA, украинским артистам присужденным оргкомитетом премии за их вклад в поддержку украинской культуры и общества в 2022 году. Журналист Фокуса посетил премию и делится подробностями.

Евгений Хмара

Обладателями спецнаград стали: Джамала – за масштабные международные благотворительные проекты в пользу Украины; Pianoбой – за серию концертов для украинской армии с привлечением военных исполнителей; KALUSH Orchestra – за громкую и победную презентацию Украины на "Евровидении 2022"; Александр Пономарев и Михаил Хома – за серию успешных музыкальных коллабораций; MONATIK – за "ART-оборону", первый пострел, вышедший во время полномасштабной войны; Тина Кароль – за благотворительность и меценатство; Артем Пивоваров – за альбом "Твои Стихи, Мои Ноты" и популяризацию украинского поэтического наследия в годы войны; Фонд певицы KAMALIYA – создание новых благотворительных организаций за пределами Украины.

Ирина Горовая

Павел Шилько

Несколько артистов, чьи песни выиграли в этом году YUNA (победители были объявлены 18 апреля), получили статуэтки на сцене Октябрьского дворца. Это группа "Без Ограничений", KOLA, Энджи Мел, Chico & Qatoshi, KARTA SVITU и SHUMEI.

Фото: Yuna 2023

Иван Марунич

Участниками концертной программы стали более 10 украинских исполнителей: Евгений Хмара, Скрябин, Yurcash, SOWA, Энджи Мел, KOLA, KARTA SVITU, Chico & Qatoshi, Без Ограничений, TVORCHI, Александр Пономарев и Михаил Хома, KAMALIYA, Марта Адамчук, , Dima Libra.

Анна Тринчер

Вячеслав Соломка, Солоха

Диана Глостер

Группа Tvorchi

Группа Tvorchi

Камалия, Мохаммад Захур

Михаил Хома, Александр Пономарев

Ранее Фокус писал о звездной премьере картины "Форсаж-10". Кроме того,Фокус сообщал о премьере украинского фильма "Эгрегор", а также о гостях масштабной премьеры события.