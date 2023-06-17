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Камалия, Александр Пономарев и Tvorchi. Главные гости церемонии YUNA 2023

Фото: Yuna 2023

Среди победителей музыкальной премии — новые имена и знаменитые деятели искусства.

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16 июня в киевском Октябрьском дворце (МЦКИ) состоялась 12-я церемония Национальной музыкальной премии YUNA. Она прошла под лозунгом "ПЕСНИ НЕСЛОМННОЙ УКРАИНЫ". Во время события были награждены артисты, которые выиграли в этом году премии по итогам голосования жюри. Отдельной частью церемонии стало вручение спецнаград YUNA, украинским артистам присужденным оргкомитетом премии за их вклад в поддержку украинской культуры и общества в 2022 году. Журналист Фокуса посетил премию и делится подробностями.

Евгений Хмара Fullscreen
Евгений Хмара

Обладателями спецнаград стали: Джамала – за масштабные международные благотворительные проекты в пользу Украины; Pianoбой – за серию концертов для украинской армии с привлечением военных исполнителей; KALUSH Orchestra – за громкую и победную презентацию Украины на "Евровидении 2022"; Александр Пономарев и Михаил Хома – за серию успешных музыкальных коллабораций; MONATIK – за "ART-оборону", первый пострел, вышедший во время полномасштабной войны; Тина Кароль – за благотворительность и меценатство; Артем Пивоваров – за альбом "Твои Стихи, Мои Ноты" и популяризацию украинского поэтического наследия в годы войны; Фонд певицы KAMALIYA – создание новых благотворительных организаций за пределами Украины.

Ирина Горовая Fullscreen
Ирина Горовая
Павел Шилько Fullscreen
Павел Шилько

Несколько артистов, чьи песни выиграли в этом году YUNA (победители были объявлены 18 апреля), получили статуэтки на сцене Октябрьского дворца. Это группа "Без Ограничений", KOLA, Энджи Мел, Chico & Qatoshi, KARTA SVITU и SHUMEI.

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Фото: Yuna 2023
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Иван Марунич Fullscreen
Иван Марунич

Участниками концертной программы стали более 10 украинских исполнителей: Евгений Хмара, Скрябин, Yurcash, SOWA, Энджи Мел, KOLA, KARTA SVITU, Chico & Qatoshi, Без Ограничений, TVORCHI, Александр Пономарев и Михаил Хома, KAMALIYA, Марта Адамчук, , Dima Libra.

Анна Тринчер Fullscreen
Анна Тринчер
Вячеслав Соломка, Солоха Fullscreen
Вячеслав Соломка, Солоха
Диана Глостер Fullscreen
Диана Глостер
Група Tvorchi Fullscreen
Группа Tvorchi
Група Tvorchi Fullscreen
Группа Tvorchi
Камалия, Мохаммад Захур Fullscreen
Камалия, Мохаммад Захур
Михаил Хома, Александр Пономарев Fullscreen
Михаил Хома, Александр Пономарев

Ранее Фокус писал о звездной премьере картины "Форсаж-10". Кроме того,Фокус сообщал о премьере украинского фильма "Эгрегор", а также о гостях масштабной премьеры события.