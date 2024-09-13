"Битлджус-2". 13 причин посмотреть комедию ужасов Тима Бертона в пятницу 13-го

Фокус отмечает нюансы, благодаря которым новый фильм Тима Бертона заслуженно срывает большую кассу и получает высокие оценки от зрителей и прессы.

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Фильм "Битлджус Битлджус" ставший продолжением картины Тима Бертона, которая выходила 36 лет назад, возглавил прокат США. Картина за уикенд собрала $147, 2 млн при 100-миллионном бюджете. Мы объясним причины столь стремительного успеха комедии ужасов.

Первая. Сама комедия ужасов – довольно специфический жанр. В ней немного шедевров, типа цикла картин "Семейка Адамс" или фильма "Очень страшное кино". Аниматор (он начинал в этом качестве на студии Disney) и режиссер Тим Бертон своим успешным "Битлджусом" 1988 года открыл в этом жанре целую эпоху: "Эдвард Руки-ножницы" (1990), "Крупная рыба" (2003), "Мертвая невеста" (2006). Бертон создал свою особую вселенную, где загробный мир напрямую связан с в обычным и где все то, чему положено быть страшным – полусгнившие трупы, приведения, ведьмы и вампиры – почему часто предстает смешным и даже милым.

Именно вселенная Бертона подтолкнула к созданию, например, многих кассовых фильмов в жанре комедии ужасов. Та же "Семейка Адамс" (1991) была снята Барри Зонненфельдом под влиянием "Битлджуса" или анимационная трилогия "Монстры на каникулах" (2012, 2015, 2018 — ироничный мульт про Дракулу и его свиту).

Бертон и сильно видоизменил мир известных хитов, вроде "Бэтмена" (1989, 1992, 1996) или "Алисы в стране чудес" (2010).

Короче, вы поняли: Бертон – король комедии ужасов. А полный метр мастер снимал уже довольно давно — это фэнтези "Дамбо" (2019). И вот, спустя пять лет, произошло триумфальное возвращение на большие экраны короля комедии ужасов с сиквелом его классического фильма.

Вторая причина – вытекает из первой. Бертон умеет создавать неповторимую "страшно-смешную" атмосферу в картине, которая отлично дополняет сюжет. От нее невозможно никуда деться — мир Бертона затягивает, как воронка.

А сюжет такой. Прошло три десятилетия с тех пор, как в одном из пригородных особняков поселился полтергейст. Лидия Дитц (Вайнона Райдер ) ведет телевизионное ток-шоу о сверхъестественном под названием "Дом с привидениями". Продюсером проекта является ее бойфренд Рори (Джастин Теру). Во время записи одного из эпизодов Лидия видит в зале демона Битлджуса и у нее сразу портится настроение. Ей померещилось или он вернулся?

Третья причина – запредельно экспрессивная игра Майкла Китона ("Бэтмен", "Битлджус") в роли неугомонного призрака. В этой роли Китон показывает темперамент уровня Джека Николсона – от его Битлджуса летят искры и в прямом и в переносном значении слова.

Четвертая. В роли дочки Лидии — Астрид Дитц — занята Дженна Ортега. Бертон отметился в качестве продюсера и режиссера ( части серий) сериала для Netflix "Уэнздэй" (2022), где снял Ортегу в роли Уэнздей Адамс. Сериал посмотрело 340 млн. человек в первую неделю после премьеры. Что сказать: Астрид – та же Уэнздей – это 15-летняя, отстраненная, едко-ироничная девочка-подросток. Только в сериале она обладала экстрасенсорными способностями, а здесь, напротив, в отличие от матери, верит только "в науку и факты".

Астрид Дитц ( Дженна Ортега) и Битлджус (Майкл Китон)

Пятая. Отличный сценарий, где красиво в финале сходятся несколько сюжетных линий.

Шестая. Самая зловещая роль досталась Монике Беллуччи – роковой красавицы Делорес – бывшей невесты Битлджуса, с которой он обошелся не по-джентльменски. Делорес самовосстановливается из разных частей своего тела при помощи степлера ( не спрашивайте подробностей). И жаждет мести. Ее самовосстановление – явно пародирует аналогичную процедуру Кровавой королевы Миллы Йовович из "Хелбоя-3". Долорес тоже никого не щадит, высасывая из всех встреченных граждан души, как из устриц. Отсюда – следующая причина.

Моника Беллуччи в роли Делорес

Шестая. Пародийность фильма. Например, выскакивающие внезапно в адской пустыне Песчаные черви – забавное издевательство над "Дюной". Эти метров по десять, кукольные, тоже зубастые: одновременно страшные и смешные – как все у Бертона.

Седьмая. Уникальный черный юмор. Только Бертон может придумать, что памятник у погибшего от зубов акулы отца Лидии Чарльза будет выглядеть в виде акульего плавника.

Астрид рассказывала, что по причуде родителей на утреннике во втором классе школы изображала "Крик" Мунка. А уже пятнадцатилетней, для карнавала, она вошла в образ "Марии Кюри, умершей от облучения" (в этом выражается и страсть девочки к науке ).

Даже на том свете ужасно бюрократичный, хамящий, с огромной ссорящейся очередью — "Отдел эмиграции".

Восьмая. Нет проходных персонажей. Все выпуклые и яркие. Кэтрин О’Хара отлично вжилась в образ эксцентричной мамы Лидии – Делии Дитц, чья страсть к перфомансам современного искусства неожиданно сыграла с ней злую шутку. А Уиллем Дефо просто фантастично сыграл роль актера Вулфа, который после гибели на съемках застрял на том свете в амплуа копа из третьесортных боевиков. Но к своей работе Вулф относится ответственно.

Девятая. Романтическая. В фильме сразу несколько свадеб, что так обожают зрительницы. Часть из них срывается, но некоторые вполне себе доходят до счастливого финала. При чем, ни в жисть не угадаете, что за рокировки женихов и невест будут происходить.

Десятая. В крохотной сценке появился великий комик Дэнни ДеВито, когда-то исполнивший роль Пингвина во втором "Бэтмене". Он тут – как талисман Бертона.

Одиннадцатая. Загробные персонажи часто показаны в начале отталкивающими, но именно они чаще всего проявляют сочувствие и сердечность. А милые, земные люди ( и некоторые обаятельные призраки) — на поверку оказываются циничными негодяями.

Двенадцатая. Актуальность. Думаю, вам приятно будет видеть, что сделал Битлджус с толпой обывателей, вечно все снимающих на мобильники.

Тринадцатая. Ты настолько проникаешься атмосферой фильма, что после его просмотра еще некоторое время , кажется, что вокруг – одни его персонажи. Ты сразу выхватываешь странных людей в толпе, тебе чудятся скрытые интриги темных героев и что за каждым углом спрятана потайная дверь, за которое ждет неизвестное приключение.

Не могу сказать, что это прям шедевр, но это настоящее кино (от большого мастера), по которому все очень соскучились. Всем рекомендую.