"Бітлджус-2". 13 причин подивитися комедію жахів Тіма Бертона в п'ятницю 13-го

Фокус відзначає нюанси, завдяки яким новий фільм Тіма Бертона заслужено зриває велику касу і отримує високі оцінки від глядачів і преси.

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Фільм "Бітлджус Бітлджус", що став продовженням картини Тіма Бертона, яка виходила 36 років тому, очолив прокат США. Картина за вікенд зібрала $147, 2 млн при 100-мільйонному бюджеті. Ми пояснимо причини такого стрімкого успіху комедії жахів.

Перша. Сама комедія жахів — доволі специфічний жанр. У ній небагато шедеврів, на кшталт циклу картин "Сімейка Адамс" або фільму "Дуже страшне кіно". Аніматор (він починав у цій якості на студії Disney) і режисер Тім Бертон своїм успішним "Бітлджусом" 1988 року відкрив у цьому жанрі цілу епоху: "Едвард Руки-ножиці" (1990), "Велика риба" (2003), "Мертва наречена" (2006). Бертон створив свій особливий всесвіт, де потойбічний світ безпосередньо пов'язаний зі звичайним, і де все те, що має бути страшним, — напівзогнилі трупи, привиди, відьми та вампіри — чомусь часто постає смішним і навіть милим.

Саме всесвіт Бертона підштовхнув до створення, наприклад, багатьох касових фільмів у жанрі комедії жахів. Та ж "Сімейка Адамс" (1991) була знята Баррі Зонненфельдом під впливом "Бітлджуса", або анімаційна трилогія "Монстри на канікулах" (2012, 2015, 2018 — іронічний мульт про Дракулу і його свиту).

Бертон і добряче видозмінив світ відомих хітів, на кшталт "Бетмена" (1989, 1992, 1996) або "Аліси в країні чудес" (2010).

Коротше, ви зрозуміли: Бертон — король комедії жахів. А повний метр майстер знімав уже досить давно — це фентезі "Дамбо" (2019). І ось, через п'ять років, відбулося тріумфальне повернення на великі екрани короля комедії жахів із сиквелом його класичного фільму.

Друга причина — випливає з першої. Бертон вміє створювати неповторну "страшно-смішну" атмосферу в картині, яка чудово доповнює сюжет. Від неї неможливо нікуди подітися — світ Бертона затягує, як вирва.

А сюжет такий. Минуло три десятиліття відтоді, як в одному з приміських особняків оселився полтергейст. Лідія Дітц (Вайнона Райдер) веде телевізійне ток-шоу про надприродне під назвою "Будинок із привидами". Продюсером проекту є її бойфренд Рорі (Джастін Теру). Під час запису одного з епізодів Лідія бачить у залі демона Бітлджуса і в неї одразу псується настрій. Їй привиділося чи він повернувся?

Третя причина — вкрай експресивна гра Майкла Кітона ("Бетмен", "Бітлджус") у ролі невгамовного привида. У цій ролі Кітон показує темперамент рівня Джека Ніколсона — від його Бітлджуса летять іскри і в прямому, і в переносному значенні слова.

Четверта. У ролі дочки Лідії — Астрід Дітц — зайнята Дженна Ортега. Бертон відзначився як продюсер і режисер (частини серій) серіалу для Netflix "Венздей" (2022), де зняв Ортегу в ролі Венздей Адамс. Серіал подивилося 340 млн осіб у перший тиждень після прем'єри. Що сказати: Астрід — та ж Венздей — це 15-річна, відсторонена, їдко-іронічна дівчинка-підліток. Тільки в серіалі вона мала екстрасенсорні здібності, а тут, навпаки, на відміну від матері, вірить тільки "в науку і факти".

Астрід Дітц (Дженна Ортега) і Бітлджус (Майкл Кітон)

П'ята. Чудовий сценарій, де красиво у фіналі сходяться кілька сюжетних ліній.

Шоста. Найзловісніша роль дісталася Моніці Беллуччі — фатальній красуні Делорес — колишній нареченій Бітлджуса, з якою він обійшовся не по-джентльменськи. Делорес самовідновлюється з різних частин свого тіла за допомогою степлера (не питайте подробиць). І жадає помсти. Її самовідновлення — явно пародіює аналогічну процедуру Кривавої королеви Мілли Йовович із "Гелбоя-3". Долорес теж нікого не щадить, висмоктуючи з усіх зустрінутих громадян душі, як з устриць. Звідси — наступна причина.

Моніка Беллуччі в ролі Делорес

Шоста. Пародійність фільму. Наприклад, Піщані черв'яки, що вискакують раптово в пекельній пустелі, — кумедне знущання над "Дюною". Ці метрів по десять, лялькові, теж зубасті: водночас страшні й смішні — як усе в Бертона.

Сьома. Унікальний чорний гумор. Тільки Бертон може придумати, що пам'ятник у загиблого від зубів акули батька Лідії Чарльза, що загинув від зубів акули, матиме вигляд акулячого плавника.

Астрід розповідала, що за примхою батьків на ранку в другому класі школи зображувала "Крик" Мунка. А вже п'ятнадцятирічною, для карнавалу, вона ввійшла в образ "Марії Кюрі, яка померла від опромінення" (у цьому виражається і пристрасть дівчинки до науки).

Навіть на тому світі жахливо бюрократичний, хамський, з величезною чергою, що свариться, — "Відділ еміграції".

Восьма. Немає прохідних персонажів. Усі опуклі та яскраві. Кетрін О'Хара відмінно вжилася в образ ексцентричної мами Лідії — Делії Дітц, чия пристрасть до преферансів сучасного мистецтва несподівано зіграла з нею злий жарт. А Віллем Дефо просто фантастично зіграв роль актора Вулфа, який після загибелі на зйомках застряг на тому світі в амплуа копа з третьосортних бойовиків. Але до своєї роботи Вулф ставиться відповідально.

Дев'ята. Романтичне. У фільмі одразу кілька весіль, що так обожнюють глядачки. Частина з них зривається, але деякі цілком собі доходять до щасливого фіналу. При чому, ні в життя не вгадаєте, що за рокіровки наречених і наречених відбуватимуться.

Десята. У крихітній сценці з'явився великий комік Денні ДеВіто, який колись виконав роль Пінгвіна в другому "Бетмені". Він тут — як талісман Бертона.

Одинадцята. Загробні персонажі часто показані на початку відразливими, але саме вони найчастіше виявляють співчуття і сердечність. А милі, земні люди (і деякі чарівні примари) — насправді виявляються цинічними негідниками.

Дванадцята. Актуальність. Думаю, вам приємно буде бачити, що зробив Бітлджус із натовпом обивателів, які вічно все знімають на мобільники.

Тринадцята. Ти настільки переймаєшся атмосферою фільму, що після його перегляду ще певний час, здається, що навколо — самі лише його персонажі. Ти одразу вихоплюєш дивних людей у натовпі, тобі ввижаються приховані інтриги темних героїв і що за кожним кутом сховані потаємні двері, за якими чекає невідома пригода.

Не можу сказати, що це прям шедевр, але це справжнє кіно (від великого майстра), за яким усі дуже скучили. Усім рекомендую.