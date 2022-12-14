Секрет успеха "Уэнсдэй". В истории школьницы-готки Тим Бертон использовал идеи из многих блокбастеров

В проекте Netflix "Уэнсдэй" о дочери семейки Аддамс, бьющему рекорды популярности, украдено много сцен и идей из других культовых произведений, но стиль и глубину ему придал режиссер Тим Бертон. Об этом читайте в свежем материале Фокуса.

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Премьерный сериал "Уэнсдэй" от Netflix по взрывной популярности среди англоязычных сериалов компании занял за пару недель просмотра третью строчку с 752,5 миллионов часов просмотров. А кривая роста его популярности совпадает темпами ростами с культовой южнкорейской "Игрой в кальмара". Этот сериал – спин-офф истории "Семейки Аддамс", с которыми наши зрители познакомились в начале 1990-х по киноциклу Барри Зонненфельда (хотя первый комикс про Аддамсов вышел в 1938, в 1960-х был культовый сериал). Посвящен он дочери семейства аристократов-готов Аддамсов – Уэнсдэй. Она подросток с кучей комплексов, как и у большинства детей ее возраста. Но в новом фильме ее наделили чертами, присущими огромному числу суперменов: от Гарри Поттера и Шерлока Холмса до Хэллбоя и Блэйда. Сам постмодернистский сериал мог стать проходной мистической телесагой с элементами черной комедии, если бы не талант режиссера Тима Бертона, который придал проекту глубину и снабдил его авторским стилем. Получился идеальный продюсерский продукт.

Известная в Голливуде парочка друзей-коллег сценаристов и продюсеров – американец Альфред Гоф и британец Майлз Миллар ("Тайны Смолвиля", "Ангелы Чарли", "Неудержимый") умеют работать с супергеройским кино. Они написали почти идеальный сценарий на основе комиксов художника Чарльза Аддамаса о семейке Аддамс. "Почти", потому что он во многом постмодернистский – в нем масса заимствований. Находка Гоф и Миллара в том, что они решили вписать семейку Аддамс в супергеройскую историю, взяв те или иные наработки у популярнейших проектов последних двадцати лет, отлично заходивших подростковой аудитории. Таков изначальный расклад.

В центре сюжета – трудный подросток-экстрасенс Уэнсдэй, родители которой аристократы-готы устали менять школы и отправили ее в свою – для так называемых "изгоев" (вампиры, оборотни, сирены, горгоны) – Невермор. Название заведения – в честь стихотворения Эдгара По, он тоже ее бывший ученик. Монстр в округе убивает людей. Шериф в растерянности, его заставляют плести чушь о медведе. Девочка получает возможность раскрыть свои сыскные способности, она к тому же в свои 16 лет дописывает третий детективный роман. Сериал – история ее взросления и "вписывания" в пестрый школьный коллектив с двумя параллельным расследованиями: внешним – изобличение монстра-оборотня, и внутренним – разгадать свои видения, чтобы узнать свою родословную и собственное предназначение. Все это происходит на фоне давнего противостояния в городке Джерико – изгоев (магических особей) и нормисов (обычных людей).

Откуда продюсеры-сценаристы надергали идей: "Гарри Поттер", "Хэллбой", "Шерлок Холмс", "Блэйд", "Касл", "Полет летучей мыши"

Первый в списке – конечно, "Гарри Поттер". В сериале "Уэнсдэй" из "поттерианы" множество параллелей, главная – место действия – школа для магических детей. Мир городка Джерико делится на изгоев (особых) и нормисов (обывателей), а у Джоан Роулинг на магов (особых) и маглов (обывателей). Невермор и Хогвартс – школы-побратимы.

Много общего и у Гарри Поттера с Уэнсдэй Аддамс – это школьные сыщики со сверхъестественными способностями, расследующие особо тяжкие преступления, связанные как-то с их местами обучения. Оба они обладают сыскными способностями, как Шерлок Холмс, но Уэнсдэй, еще и как Шерлок, прекрасно владеет скрипичным инструментом – в ее случае виолончелью.

От "Хэллбоя" в сериале идея, что изначально вроде бы "адское" существо, каким является школьница Уэнсдэй, служит изобличению зла.

Так же как и главный герой одноименного киноцикла – вампир Блэйд (мать героя – обычная женщина, отец – вампир), уничтожающий вампиров. В сериале "Уэнсдэй" полностью взята сцена из "Блэйда" 1998 года, когда из системы пожарной безопасности в потолке разбрызгивается на дискотеке кровь на танцующих, только тут это – красная краска, имитирующая кровь.

[ + – ] Кровавый душ на дискотеке из "Блэйда" (1998) - такой же как в "Уэнсдэй"

Важная сюжетная линия, когда один из преступников связан с полицией родственными узами, взята авторами из культового детективного романа норвежского писателя Ю Несбе "Полет летучей мыши" (1997).

Уэнсдэй и сама пишет детективные романы, одновременно расследуя реальные преступления и пытаясь таким образом помочь полиции. Писатель-сыщик Ричард Касл поступает точно так же – он главный герой сериала "Касл".

Дерется Уэнсдэй как Брюс Ли – мощными приемами кунг-фу разметая сразу по три противника. Почему Брюс, а не, к примеру Джеки Чан? Потому что стиль драки – не многоходовка, а как в "Выходе Дракона": все происходит быстро и жестко.

Это у Уэнсдэй заимствованные черты у мужчин-суперменов.

Немного потрясли и супервумен – из "Хода королевы" и "Криминального чтива"

Танец, который Уэнсдэй в исполнении Дженны Ортега исполняет в четвертой серии на школьном "Вороньем балу" под песню "Goo Goo Muck" группы The Cramps, напоминает выкрутасы Умы Турман с Джоном Траволтой в "Криминальном чтиве".

[ + – ] Танец Уэнсдэй стал вирусным в сетях

Отмороженная манера почти не улыбаться и гипнотически глядеть огромными глазами взята для Уэнсдэй у героини Ани Тейлор-Джой – вундеркинда, чемпионки по шахматам из сенсационного сериала 2020 года "Ход королевы" (в основе – история "женского" Боби Фишера). Только Бертоном все это доведено до готического гротеска: Уэнсдэй в исполнении американской актрисы Дженны Ортеги не улыбается никогда. У нее вообще минимум мимики. Ее мимику заменяют выразительные движения глаз – такова ее основная реакция на события в картине. Так же как и героиня "Хода королевы", Уэнсдэй – увереннее всех мужчин и женщин вокруг, кем бы они не были. Детей и подавно.

Тим Бертон может все!

Понятно, что при таком огромном количестве заимствований мог получиться винегрет. Но сериал вышел цельным. Потому что главное связующее звено проекта – это авторская манера Тима Бертона. Он значится одним из трех режиссеров (снял 4 эпизода из 8) и сопродюсером.

Это именно его фишка – человек-изгой: от "От Эдварда Руки-ножницы" до "Мертвой невесты". Только здесь с поправкой на подачу главной героини в супергройском ключе, как в фантастическом вестерне: там светлый герой на фоне темного окружения, а здесь – темный герой на фоне светлого окружения. Забавно, что даже полосатая черно-синяя школьная форма Невермора у Уэнсдэй гораздо темнее, чем у одноклассников.

Супергеройская подача главной героини идет сразу, с первого появления головы с косичками в кадре: это – я, это – другие. Да еще все это все приправлено тонким "взрослым юмором". "Ад – это другие", – цитирует школьница французского философа. "Сартр – моя первая любовь". Айкью у нее выше крыши. Она – идеальная супергероиня для подростков, которые все свои комплексы (ершистость, колкость, инаковость) обращает на пользу себе и другим.

Основной перевертыш проекта

В сериале глобально работает один перевертыш: Уэнсдэй объявляется ужасной, но, по сути, она – само воплощение добродетели: решительная, смелая, активная, волевая, преданная, последовательная. И наоборот – нормисы, кажущиеся безобидными, постоянно под личиной милой обывательщины обнажают черты фанатиков-садистов и убийц.

Чтобы подчеркнуть значительность любого действия Уэнсдэй персонаж Дженны Ортеги сопровождает грозная, но красивая виолончельная музыка, словно бы она сама ее и воспроизводит. Когда оркестр нормисов разбегается после нарочито устроенного взрыва и пожара на открытии памятника Уэнсдэй продолжает играть в одиночестве ураганный "Шторм" Вивальди на фоне неистового пламени – одна из лучших сцен картины.

Ее папа и мама – Гомес (Луис Гусман) и Мортиша (Кэтрин Зета-Джонс) – романтическая пара, которая при внешней готичности наделена теми же добродетелями, что их дочь. У них на вооружении сильное жизненное правило: все худшее, что может с вами случиться – к лучшему, это только закалит характер. А все показушно лучшее, как правило, скрывает гнильцу.

Что касается супругов Аддамс – у них еще страстная, романтическая любовь, связывающая их три десятка лет, еще со школьной скамьи. Уэнсдэй и здесь помогла распутать старую криминальную историю, в которой были замешаны родители.

Можно добавить, что в сериале еще множество отсылок к разным подростковым проектам: от "Сумерек" до "Очень странные дел", что только расширило юную аудиторию картины.

Сюжет тоже не оригинален, но действие грамотно идет по нарастающей до финала, где произойдет главная битва между нормисами (формально борющимися за добро) и изгоями (формально являющимися якобы воплощением зла). Поскольку маски будут скинуты, зритель без труда сам решит кто есть кто.

Смотреть!

На выходе – яркая постмодернистская картина, где главный стабилизатор – юмор и стиль Тима Бертона. Ее, конечно, надо посмотреть. Во-первых, образ Уэнсдэй – это бомба, всем интересно следить за ее приключениями. И, во-вторых, картина ненавязчиво учит важным вещам: смелости, открытости, принятию внешних чудачеств, непохожести, поскольку зачастую за ними скрывается добрая, отзывчивая душа. И напротив – с недоверием относится к показной добродетели, так как часто за ними обнаруживается "черное сердце", как у одного из антагонистов ленты, которому даже в сериале благодарные горожане ставят памятник. Поневоле задумаешься: почему мы сами устанавливаем памятники каким-то историческим деятелям, а потом сами же низвергаем. Не напоминаем ли мы сами жителей Джерико?