Звезда "Голодных игр" замечена на редком свидании с мужем (фото)

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони женаты с 2019 года. Пара воспитывает маленького сына.

Американскую актрису Дженнифер Лоуренс заметили на редком свидании с мужем, галеристом Куком Марони. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду "Голодных игр" сопровождал ее возлюбленный во время прибытия в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Лоуренс выбрала для выхода джинсовую рубашку оверсайз и мешковатые синие джинсы, которые контрастировали с красными кроссовками. В частности, актриса надела темные солнцезащитные очки, а свои длинные светлые волосы оставила распущенными. Также оскароносная звезда экрана держала в руках бежевую сумку-тоут.

Тем временем Марони продемонстрировал черный свитер с круглым вырезом, джинсы в тон и двухцветные кроссовки Vans Old Skool.

Дженнифер Лоуренс с мужем

Кук Марони и его избранница поженились в 2019 году на тайной церемонии. Брак стал первым для обеих знаменитостей.

Их первенец родился в феврале 2022 года, а после этого молодые родители стали больше времени уделять семье и ребенку, меньше появляясь на публике. Дженнифер и Кук назвали своего наследника в честь Сая Твомбли, американского художника-абстракциониста 20 века.

Дженнифер Лоуренс с сыном Фото: Getty Images

Напомним, Роберта Паттинсона заметили на редком свидании с возлюбленной.

Также Фокус писал о появлении Дженнифер Лоуренс на публике в роскошном образе.