Дженнифер Лоуренс рассказала о подарке Роберту Де Ниро в честь рождения ребенка

Весной 2023 года 79-летний американский актер в седьмой раз стал отцом.

32-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о подарке Роберту Де Ниро в честь рождения седьмого ребенка. Об этом пишет Page Six.

Во время выступления в эпизоде программы Watch What Happens Live with Andy Cohen звезду экрана спросили о ее реакции на новости о ребенке Де Ниро и отправила ли она коллеге по цеху подарок.

"Я сделала еще лучше, я отправила няню", — призналась Лоуренс. "Я очень рада за него".

"Ты одолжила ему свою няньку?" — спросил Коэн. "Это замечательно. Кстати, это лучший подарок".

"Конечно, выспаться?" — отметила Лоуренс, которая в феврале 2022 года впервые стала мамой.

Дженнифер Лоуренс с мужем Куком Марони Фото: Getty Images

В апреле 2023 года Роберту Де Ниро его возлюбленная Тиффани Чен родила седьмого ребенка, дочь Джию Вирджинию. Актер также является отцом шестерых детей от предыдущих отношений.

Тем временем Лоуренс является мамой 16-месячного сына Сая от мужа Кука Марони.

Роберт де Ниро и Тиффани Чен Фото: Getty Images

Рекламируя свой новый фильм, звезда "Голодных игр" пообщалась с 50-летней актрисой Камерон Диас и рассказала о воспитании детей со своим мужем.

"К счастью, мой муж — лучший отец во всем мире", — сказала Лоуренс о Марони.

