Американская актриса назвала "похотливыми стариканами" Аль Пачино и Роберта Де Ниро

Челси Хендлер раскритиковала старших богатых мужчин, которые продолжают снова и снова становиться родителями.

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Американская актриса и писательница Челси Хендлер назвала "похотливыми" мужчинами Аль Пачино, Роберта Де Ниро и других знаменитостей, которые в зрелом возрасте продолжают в очередной раз становиться родителями. Видео со своими мыслями она поделилась в Instagram.

Хендлер хочет "защитить женщин" от "похотливых стариков", таких как Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Илон Маск и Алек Болдуин — всех, кто не перестает становиться снова родителями.

"Страну охватила эпидемия, и нет, это не другой вирус, это еще хуже. Старики, которые не перестают распространять свои семена", — сказала она в видео.

Челси нацелилась на 79-летнего Де Ниро и 83-летнего Пачино, 64-летнего Болдуина и 51-летнего Маска.

"Не начинайте с этих четырех похотливых стариков", — продолжила она.

Челси Хендлер

"Они не могут прекратить размножение. У этих четырех парней 32 ребенка", — отметила актриса.

"Илон Маск явно не так стар, как [Руперт] Мердок или Де Ниро. Ему не за восемьдесят, но из-за его личности он тоже может быть", – пошутила она, когда на экране появилось видео, на котором Маск неуклюже танцует.

Тогда Хендлер предложил им выставить себя на аукцион, чтобы защитить других женщин.

"На самом деле, возможно, все эти старики должны выставить себя на аукцион. Ведь это антиквариат", – иронизировала она.

Хендлер завершила свою речь, заявив: "Богатые старики – это никогда не стоит денег".

Напомним, Аль Пачино стал отцом в восьмой раз.

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