Поклонники Майли Сайрус нашли "пасхалки" в ее клипе Flowers, которые указывают на связь актерского дуэта.

32-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс ответила на слухи об интрижке с Лиамом Хемсвортом.

Звезда "Голодных игр" прокомментировала предположения поклонников о том, что клип Майли Сайрус "Flowers" о ней и бывшем муже певицы Лиаме Хемсворте.

В программе Watch What Happens Live with Andy Cohen молодая мама исполнила песню "Plead the Fifth", и ее спросили о слухах и теориях фанатов, связанных с хитом Сайрус, который 30-летняя Майли выпустила на 33-й день рождения Хемсворта в январе 2023 года.

Ведущий спросил: "Было уже много разговоров о том, что музыкальное видео упоминает о вашей тайной связи с Лиамом Хемсвортом, когда он был с Майли Сайрус".

"Неправда, — сказала Лоуренс.

Дженнифер Лоуренс

"Мне бы хотелось: это неправда, общие слухи", — ответила звезда "Без обид". "Я имею в виду, что мы все знаем, что мы с Лиамом один раз поцеловались", — добавила она, вспоминая их экранный поцелуй в "Голодных играх: Сойка-пересмешница — часть 1".

Дженнифер Лоуренс и Лиам Хемсворт Фото: Getty Images

"Так что я просто предположила, что это случайность", — добавила она о музыкальном видео, в котором Сайрус была изображена в золотом платье, которое некоторые фанаты посчитали похожим на платье, которое Лоуренс надела на премьеру "Голодных игр" в 2012 году.

