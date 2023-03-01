Лиам Хемсворт подал в суд на Майли Сайрус из-за ее нового хита Flowers

Бывший муж считает, что в песне певица его оклеветала, что повлияло на его карьеру и он чуть не лишился роли в "Ведьмаке".

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Актер Лиам Хемсворт, младший брат Криса Хемсворта, подал в суд на свою бывшую жену Майли Сайрус за клевету из-за песни Flowers. Об этом пишет Aceshowbiz.

Сообщается, что актер решился на этот шаг после того, как новый сингл Сайрус "Цветы" чуть не стоил ему роли в новом сезоне сериала "Ведьмак".

[ + – ] Клип Майли Сайрус на песню Flowers

33-летний актер подал "жалобу на клевету", поскольку он недоволен тем, что Майли Сайрус спела о нем в своем новом хите, который уже собрал пять миллионов лайков на Youtube.

Согласно просочившимся документам, появившимся в Сети, Лиам назвал в качестве ответчика свою бывшую жену Майли Сайрус. Также сообщается, что он подал ходатайство, так как вот-вот потеряет контракт с создателями сериала "Ведьмак".

Новость о подаче заявки вызвала онлайн-дебаты среди фанатов. "Майли никогда не говорила, что это о Лиаме, поэтому, если Лиам чувствует, что песня о нем, у него должна быть нечистая совесть… Это никогда не будет подтверждено в суде", — пишут комментаторы.

Тем временем невестка Лиама и жена его брата Криса Хемсворта Эльза Патаки сказала несколько слов о слухах о трениях между бывшими супругами.

Патаки выразила поддержку своему зятю. Она сказала: "Это для нас уже прошлое. Но если кто-то и должен был высказаться, то это Лиам. Но я думаю, что она [Майли Сайрус] может делать то, что хочет".

[ + – ] Майли Сайрус и Лиам Хемсворт знакомы с 2009 года Фото: Getty Images

Напомним, Лиам Хемсворт и Майли Сайрус поженились в 2018 году. Однако познакомились они еще в 2009-м на съемках фильма "Последняя песня". С той поры они несколько раз сходились и расходились. Брак продлился недолго, уже в 2020 году Лиам и Майли официально развелись.

Тогда представители пары говорили, что Лиам и Майли расходятся, потому что намерены уделять больше времени себе и карьере.

Но ранее Майли упоминала, что женщины все же привлекают ее больше, а источник, близкий к Лиаму, утверждал, что ему не нравилось ее развязное поведение на людях. После расставания Лиам уехал в Австралию, где проводил время с братьями, а Майли отправилась отдыхать на яхту, где целовалась с блогером и соосновательницей проекта FORAY Кейтлин Картер.

А хит Flowers хоть и стал настоящим хитом, но явно обвиняет Лиама в разводе. Майли Сайрус поет, что может сама себе приобрести цветы, сама с собой часами говорить и танцевать. В свое время Лиам Хемсворт посвятил Майли песню Бруно Марса с такими же словами, только обращенными к любимой женщине.

[ + – ] Майли в костюме Лиама Хемсворта в клипе Flowers Фото: Скриншот

Клип снимали в бывшем доме пары, где Лиам якобы изменял Майли, также она надевает его костюм, а релиз ролика состоялся в день рождения Лиама, 13 января.