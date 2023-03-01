Ліам Гемсворт подав до суду на Майлі Сайрус через її новий хіт Flowers

Колишній чоловік вважає, що в пісні співачка звела на нього наклеп, що вплинуло на його кар'єру, і він мало не втратив роль у "Відьмаку".

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Актор Ліам Гемсворт, молодший брат Кріса Гемсворта, подав до суду на свою колишню дружину Майлі Сайрус за наклеп через пісню Flowers. Про це пише Aceshowbiz.

Повідомляється, що актор наважився на цей крок після того, як новий сингл Сайрус "Квіти" мало не коштував йому ролі в новому сезоні серіалу "Відьмак".

[ + – ] Кліп Майлі Сайрус на пісню Flowers

33-річний актор подав "скаргу за наклеп", оскільки він незадоволений тим, що Майлі Сайрус заспівала про нього у своєму новому хіті, який уже зібрав п'ять мільйонів лайків на Youtube.

Згідно з документами, що просочилися в мережу, Ліам назвав відповідачкою свою колишню дружину Майлі Сайрус. Також повідомляється, що він подав клопотання, оскільки ось-ось втратить контракт із творцями серіалу "Відьмак".

Новина про подання заявки викликала онлайн-дебати серед фанів. "Майлі ніколи не говорила, що це про Ліама, тому, якщо Ліам відчуває, що пісня про нього, у нього має бути нечисте сумління... Це ніколи не буде підтверджено в суді", — пишуть коментатори.

Водночас невістка Ліама та дружина його брата Кріса Гемсворта Ельза Патакі сказала кілька слів про чутки про суперечку між колишнім подружжям.

Патакі висловила підтримку своєму зятю. Вона сказала: "Це для нас уже минуле. Але якщо хтось і мав висловитися, то це Ліам. Але я думаю, що вона [Майлі Сайрус] може робити те, що хоче".

[ + – ] Майлі Сайрус і Ліам Гемсворт знайомі з 2009 року Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ліам Гемсворт і Майлі Сайрус одружилися у 2018 році. Проте познайомилися вони ще 2009-го на зйомках фільму "Остання пісня". З того часу вони кілька разів сходилися та розходилися. Шлюб продовжився недовго, вже у 2020 році Ліам і Майлі офіційно розлучилися.

Тоді представники пари казали, що Ліам і Майлі розходяться, бо мають намір приділяти більше часу собі та кар'єрі.

Але раніше Майлі згадувала, що жінки все ж таки приваблюють її більше, а джерело, близьке до Ліама, стверджувало, що йому не подобалася її відверта поведінка на людях. Після розлучення Ліам поїхав до Австралії, де проводив час із братами, а Майлі вирушила відпочивати на яхту, де цілувалася з блогеркою та співзасновницею проєкту FORAY Кейтлін Картер.

А пісня Flowers хоч і став справжнім хітом, але явно звинувачує Ліама в розлученні. Майлі Сайрус співає, що може сама собі придбати квіти, сама з собою годинами говорити й танцювати. Свого часу Ліам Гемсворт присвятив Майлі пісню Бруно Марса з такими ж словами, тільки зверненими до коханої жінки.

[ + – ] Майлі в костюмі Ліама Гемсворта у кліпі Flowers Фото: Скриншот

Кліп знімали в колишньому будинку пари, де Ліам нібито зраджував Майлі, також вона одягає його костюм, а реліз ролика відбувся в день народження Ліама, 13 січня.