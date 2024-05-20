В сеть утекли первые фото Лиама Хемсворта в образе Ведьмака (фото)

Создатели сериала придумали, как сделать переход от одного актера к другому в "Ведьмаке" менее заметным, использовав проверенный прием.

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Съемки четвертого сезона "Ведьмака" в самом разгаре. Он примечателен тем, что британца Генри Кавилла в главной роли заменил американский актер Лиам Хемсворт, и в сети появились первые кадры нового Геральта из Ривии. MyTimeToShineHello, известный лидер, который обычно делится информацией и слухами о фильмах Marvel, разместил в своем аккаунте в Х два изображения, на которых Хемсворт изображен в образе Геральта на пляже. Это не официальные снимки, которые обычно публикует Netflix, а кадры, сделанные очевидцами.

Генри Кавилл покинул шоу в конце третьего сезона. Официальная причина ухода актера так и не была названа, но сообщалось, что он несколько раз конфликтовал с создателями сериала после того, как изо всех сил пытался "балансировать между видением шоураннеров и своей любовью к книгам". Креативщики Netflix, похоже, не разделяли уважение Генри к исходнику.

После него на эту роль и был выбран Лиам Хемсворт, который ростом и телосложением очень похож на своего предшественника.

Лиам Хемсворт в образе Геральта из Ривии

На слитых в сеть фото Лиам запечатлен в костюме Геральта. Хемсворт одет в черную одежду, светлый парик, медальон с волком и серебряный меч. Все это Кавилл носил в решающей дуэли шестой серии третьего сезона "Ведьмака" с Вильгефорцем. В сочетании с местом съемок на пляже становится ясно, что четвертый сезон "Ведьмака" воссоздает эту битву, о чем еще свидетельствует присутствие на съемочной площадке Махеша Джуду — актера, играющего Вильгефорца.

В финале первой части третьего сезона "Ведьмака" Геральт и Йеннифэр обнаруживают, что Вильгефорц стоит за неоднократными попытками похищения Цири из-за союза мага с императором Эмгыром. В конце шестой серии третьего сезона "Ведьмака" Вильгефорц загоняет в угол Геральта и Цири, когда они бегут из Аретузы. Геральт призывает Цири бежать, прежде чем встретиться с Вильгефорцем в одиночку. Дуэль бушует в пещере на пляже и выходит на берег, где Геральта медленно утомляет превосходное мастерство Вильгефорца в бою и магии.

Лиам Хемсворт

В конце концов Геральт больше не может остановить преимущество Вильгефорца. Вильгефорц неоднократно отталкивает Геральта, ранив его в нескольких местах своим магическим посохом. В конце боя Вильгефорц уничтожает меч Геральта и оставляет ведьмака на волосок от жизни. В конце концов Геральта находит Трисс Меригольд и отправляет в убежище в лесу Брокилон для исцеления. Этот бой отодвинул Геральта на второй план на протяжении большей части последних двух эпизодов третьего сезона "Ведьмака", поскольку охотнику на монстров нужно было оправиться от жестокого избиения, с которым он столкнулся от рук Вильгефорца.

Учитывая контекст битвы в истории Ведьмака, возникает вопрос, почему Хемсворт воссоздает некоторые сцены Кавилла. Возможно, самое убедительное объяснение того, почему это так, состоит в том, чтобы сделать переключение между Кавиллом и Хемсвортом менее резким. Если четвертый сезон "Ведьмака" воссоздает наиболее кульминационные сцены истории Геральта из третьего сезона "Ведьмака" с Хемсвортом, то сцены, которые повторяются с охотником на монстров в настоящем, сделают этот переход менее заметным, предполагает ресурс Screen Rant.

Ранее Фокус писал, какой сезон "Ведьмака" станет последним.