Netflix сообщил, какой сезон "Ведьмака" станет последним

В четвертом сезоне сериала, работа над которым стартовала, Генри Кавилла в главной роли сменит Лиам Хэмсворт.

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В четвретом сезоне, съемки которого уже начались, вместо Генри Кавилла роль Геральта из Ривии, охотящегося на монстров, сыграет Лиам Хемсворт.

Когда Генри впервые объявил, что покидает "Ведьмака", ходили слухи, что его уход был вызван враждой с создателем и шоураннером Лорен Хиссрич. Сама Лорен никак не демонстрировала и не комментировала свое негативное отношение к актеру. Их отношения она назвала "взаимоуважительными".

Теперь эстафету борьбы с монстрами перехватывает Лиам.

"С огромной гордостью мы начинаем съемки предпоследнего сезона "Ведьмака" со звездным актерским составом, включая несколько интересных новых персонажей во главе с Лиамом Хемсвортом в роли Геральта из Ривии. Мы очень рады возможности довести книги Анджея Сапковского до эпического и удовлетворительного завершения. Это не было бы наше шоу, если бы мы не довели нашу семью персонажей до предела — следите за обновлениями, чтобы узнать, чем закончится эта история", – заявила шоураннер.

В предстоящем сезоне Геральт, Йеннифэр и Цири будут вынуждены путешествовать по опустошенному войной Континенту с его многочисленными демонами отдельно друг от друга.

"Если они смогут принять и возглавить группы неудачников, в которых оказались, у них есть шанс пережить боевое крещение – и снова найти друг друга", – говорится в синопсисе нового сезона.

"Ведьмак" основан на одноименной серии книг польского писателя Анджея Сапковского. За последние два сезона адаптируют оставшиеся его книги "Крещение огнем", "Башня ласточки" и "Леди озера", одновременно обещая предложить завершение сериала, которое будет одновременно эпическим и удовлетворительным.

Актерский состав четвертого сезона "Ведьмака"

Тем временем Генри Кавилл готовится к куда более важной роли. Его невеста Натали Вискузо ждет первенца, и актер мечтает поскорее взять ребенка на руки.

Ранее Фокус писал, что Генри Кавилла выгнали из "Ведьмака" за "токсичное" обращение с женщинами.