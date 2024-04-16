Генри Кавилл, звезда "Ведьмака", впервые станет отцом

Генри и его возлюбленная Натали Вискузо станут родителями в первый раз. Когда именно грядет пополнение, они не уточнили.

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В полку звездных актеров скоро на одного молодого отца станет больше. 4-летний британский актер Генри Кавилл, прославившийся главной ролью в "Ведьмаке", сообщил в интервью Access Hollywood на премьере фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел", сто он и его девушка Натали Вискузо ждут первенца.

"Я очень взволнован этим. Натали и я очень, мы очень взволнованы", — сказал он изданию.

Пара вместе почти три года. Официально о своих отношениях они объявили в 2021 году, когда Генри опубликовал снимок. где они с натали играют в шахматы.

Пара дебютировала на красной дорожке на премьере картины "Энола Холмс 2" в 2022 году, а в 2023-м они вместе посетили премьеру "Ведьмака".

Кавилл не скрывал, что мечтает о детях.

"Если у меня когда-нибудь появятся дети, я хочу быть отцом, который бегает за ними. А если у меня и есть мечты о детях, то даже сейчас уже становится довольно поздно. Но я хочу быть подтянутым и здоровым отцом, а не ковылять и говорить: "Хорошо, я просто собираюсь передохнуть"", – говорил он еще в 2017 году.

Голливудский исполнительный директор Натали – бывший вице-президент по телевидению в Vertigo Entertainment. Ранее она была вице-президентом телевизионных и цифровых студий Legendary Entertainment. Это одна из продюсерских компаний, стоящих за фильмами Кавилла "Человек из стали" (2013) и "Энола Холмс" (2020).

Генри и Натали знакомы много лет, но встречаться начали в 2021-+м Фото: Getty

Будучи подростком, она снялась в хите MTV "My Super Sweet 16". Ее отец – бывший владелец ночного клуба, и он помог попасть ей в сериал, который позже стал мировым хитом.

"В свои 15 лет Натали сейчас живет в доме стоимостью 5 миллионов долларов и разъезжает по городу на "Бентли" и "Феррари" своего отца. Чего еще она могла желать? Как насчет того, чтобы стать самой популярной девочкой в школе?" – описывалась девушка в шоу.

В этом эпизоде зрители узнали, что Натали родом из "сонного Розуэлла, штат Нью-Мексико", но переехала в Ла-Хойю, штат Калифорния, вместе со своим отцом.

Вискузо любит природу и вместе с Генри живет в красивом доме с их двумя собаками.

Ранее Фокус писал, что супермодель Нина Агдал, бывшая девушка Деонардо ДиКаприо, сообщила о беременности.