Генри Кавилла выгнали из "Ведьмака" за "токсичное" обращение с женщинами

Самой эпичной частью обвинения стала геймерская зависимость популярного актера.

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Аккаунт Deuxmoi, который специализируется на слухах о знаменитостях, опубликовал новую версию ухода Генри Кавилла из сериала "Ведьмак". Об этом пишут зарубежные СМИ. Отмечается, что на этот раз причиной названо его неуважительное отношение к женщинам из съемочной группы, а также "токсичное геймерское" поведение.

По информации источника Deuxmoi, проблемы начались во время съемок второго сезона. Генри якобы начал активно спорить со сценаристами и шоураннерами и вносить несогласованные изменения в свои сцены. Актер отказывался от сцен с поцелуями и не соглашался сниматься с обнаженным торсом. При этом он игнорировал женскую часть съемочной группы и вел себя с дамами "токсично и неуважительно" — но ни о каком харассменте речи не идет.

"Однако самой эпичной частью обвинения стала геймерская зависимость Кавилла:Его глубокая зависимость от видеоигр делала работу с Генри очень тяжелой. Он отвлекался, опаздывал, был одержим играми. Многие из съемочной группы считают, что его неуважение к женщинам было вызвано именно принадлежностью Кавилла к сообществу геймеров. "Видеоигровой бро-язык" — это не то, как следует общаться с коллегами", — говорится в сообщении.

Инсайдеры утверждают, что Netflix сделал актеру последнее предупреждение и потребовал вести себя сдержаннее. Однако Генри тут же разослал всему авторскому составу электронные письма, в которых каким-то образом "нарушил" требования стримингового гиганта, за что и был уволен.

Все это больше похоже на сознательный саботаж со стороны знаменитого актера. Кроме того, аккаунт Deuxmoi не приводит никаких фактов, однако нередко его информация оказывается правдивой.

Напомним, сериал "Ведьмак" быстро стал одним из самых успешных оригинальных проектов Netflix после его выхода в 2019 году. Несмотря на то, что пандемия мешала выпуску новых сезонов ежегодно, франшиза продолжала расширяться за счет спин-оффов. В августе прошлого года сервис выпустил анимационный фильм "Ведьмак: Кошмар волка", в котором основное внимание уделялось наставнику Геральта Весемиру (Ким Бодния).

Третий сезон "Ведьмака" будет экранизацией романа "Время презрения", второй части серии из пяти книг Анджея Сапковского "Сага о Ведьмаке". Книга исследует отношения Геральта и Цири, когда они узнают больше о силе девушки. В книге Геральт также должен отказаться от своей нейтральной позиции по отношению к политике континента, поскольку различные силы начинают охотиться на Цири.