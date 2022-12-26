Генрі Кавілла вигнали з "Відьмака" за "токсичне" ставлення до жінок

Найепічнішою частиною звинувачення стала геймерська залежність популярного актора.

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Акаунт Deuxmoi, який спеціалізується на чутках про знаменитостей, опублікував нову версію відходу Генрі Кавілла із серіалу "Відьмак". Про це пишуть закордонні ЗМІ. Наголошується, що цього разу причиною названо його неповажне ставлення до жінок зі знімальної групи, а також "токсичну геймерську" поведінку.

За інформацією джерела Deuxmoi, проблеми почалися під час зйомок другого сезону. Генрі нібито почав активно сперечатися зі сценаристами та шоураннерами і вносити неузгоджені зміни до своїх сцен. Актор відмовлявся від сцен із поцілунками та не погоджувався зніматися з оголеним торсом. Водночас він ігнорував жіночу частину знімальної групи та поводився з дамами "токсично та нешанобливо" — але ні про який харасмент не йдеться.

"Однак найепічнішою частиною звинувачення стала геймерська залежність Кавілла: його глибока залежність від відеоігор робила роботу з Генрі дуже важкою. Він відволікався, запізнювався, був одержимий іграми. Багато хто зі знімальної групи вважає, що його неповага до жінок була викликана саме приналежністю Кавілла до спільнот геймерів "Відеоігрова бро-мова" — це не те, як слід спілкуватися з колегами", — йдеться в повідомленні.

Інсайдери стверджують, що Netflix зробив актору останнє попередження та вимагав поводитися стриманіше. Проте Генрі відразу розіслав всьому авторському складу електронні листи, у яких якось "порушив" вимоги стримінгового гіганта, за що й був звільнений.

Усе це більше схоже на свідомий саботаж від знаменитого актора. Крім того, обліковий запис Deuxmoi не наводить жодних фактів, проте нерідко його інформація виявляється правдивою.

Нагадаємо, серіал "Відьмак" швидко став одним із найуспішніших оригінальних проєктів Netflix після його виходу у 2019 році. Незважаючи на те, що пандемія заважала випуску нових сезонів щороку, франшиза продовжувала розширюватися за рахунок спін-оффів. У серпні минулого року сервіс випустив анімаційний фільм "Відьмак: Кошмар вовка", у якому основна увага приділялася наставнику Геральта Весемиру (Кім Бодніа).

Третій сезон "Відьмака" буде екранізацією роману "Час зневаги", другої частини серії з п'яти книг Анджея Сапковського "Сага про Відьмака". Книга досліджує стосунки Геральта й Цирі, коли вони дізнаються більше про силу дівчини. У книзі Геральт також має відмовитися від своєї нейтральної позиції стосовно політики континенту, оскільки різні сили починають полювати на Цирі.