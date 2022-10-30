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Стиль жизни

Генри Кавилл объявил, что в сериале "Ведьмак" его заменит Лиам Хемсворт

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Фото: Netflix | Генри Кавилл в роли Геральта из Ривии в сериале "Ведьмак"

Сам Кавилл сосредоточится на роли Супермена.

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Британский актер Генри Кавилл не появится в четвертом сезоне "Ведьмака". Его заменит Лиам Хемсворт. Об этом актер сам сообщил своим поклонникам в Instagram.

"Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я отложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне. Вместо меня фантастический мистер Лиам Хемсворт наденет плащ Белого Волка. Я передаю эстафету с благоговением перед временем, проведенным, воплощая Геральта и с энтузиазмом вижу Лиама в роли самого очаровательного из мужчин", — написал Кавилл в соцсетях.

Сам Лиам уже отметил, что, как фанат Ведьмака, он на седьмом небе от возможности сыграть Геральта из Ривии.

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Лиам Хемсворт станет новым Ведьмаком
Фото: Instagram Liam Hemsworth

"Генри Кавилл был невероятным Геральтом, и я горжусь тем, что он передает мне поводья и позволяет взять клинки Белого Волка в следующую главу его приключений", — написал Лиам Хемсворт и отметил, что является поклонником Генри Кавилла уже много лет. И, играя Геральта, он будет вдохновляться его опытом. "Я очень взволнован!", — резюмировал Хемсворт.

Пост Лиама Хемсворта

Ранее Генри Кавилл сообщил, что возвращается к роли Супермена. И намекнул, что в новом фильме у его персонажа будет радостная история.

Кавилл отметил, что для него Супермен очень важен как персонаж. И он с нетерпением ждет начала съемок, чтобы рассказать историю "радостного Супермена"

Генри Кавилл впервые сыграл Супермена в фильме "Человек из стали" 2013 года и появился в образе супергероя в двух следующих фильмах: "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" 2016 года и "Лига справедливости" 2017 года.

А к роли Геральта из Ривии Генри Кавилл приступил в 2019 году. Премьера первого сезона состоялась на Netflix 20 декабря 2019 года, премьера второго сезона — 17 декабря 2021 года.

В сентябре 2021 года был анонсирован третий сезон, позже началась подготовка к съемкам четвертого и пятого сезонов, в которых, надо думать, эстафету примет Лиам Хемсворт, младший брат Криса Хемсворта, который прославился ролью супергероя Тора.

В 2022 году на экраны выйдет приквел шоу — сериал "Ведьмак: Происхождение".

Напомним, на днях Кавилл впервые вышел в свет со своей девушкой. Генри и Натали Вискузо — руководитель кинокомпании Legendary Entertainment в Лос-Анджелесе, — вместе пришли на премьеру фильма "Энола Холмс", в котором Кавилл исполнил роль Шерлока Холмса.