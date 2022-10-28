Генри Кавилл впервые появился на красной дорожке со своей девушкой

Подруга актера – Натали Вискузо — руководитель кинокомпании Legendary Entertainment в Лос-Анджелесе

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Генри Кавилл, звезда сериала "Ведьмак", появился на красной дорожке со своей девушкой, Натали Вискузо. Генри и Натали впервые вышли в свет, как пара. Об этом пишет Daily Mail.

Генри Кавилл и Натали Вискузо вместе посетили премьеру фильма "Энола Холмс 2" в Нью-Йорке.

[ + – ] Генри Кавилл и Натали Вискузо Фото: Getty Images

39-летний актер в фильме играет Шерлока Холмса, а звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун играет Энолу Холмс, младшую сестру знаменитого сыщика.

[ + – ] Генри Кавилл и Милли Бобби Браун Фото: Getty Images

Фильмы сняты по книгам Нэнси Спрингер.

Генри Кавилл и Натали Вискузо впервые заявили о своих отношениях в апреле 2021 года.

Натали — руководитель кинокомпании Legendary Entertainment в Лос-Анджелесе.

Как известно, отец Натали Вискузо – Майкл, владел популярным ночным клубом в Лос-Анджелесе, так что он поспособствовал тому, чтобы Натали появилась на экране. Но, как видно, актерская карьера ее не впечатлила, так что хоть она и связана с миром кино, но скорей в административном плане.

О своих отношениях с Натали Генри сообщил очень по-английски. Он опубликовал фото того, как они играют в шахматы и написал: "Это я выгляжу весьма уверенно незадолго до того, как моя прекрасная возлюбленная Натали уничтожит меня в шахматах".

[ + – ] Генри Кавилл и Натали Вискузо Фото: Instagram henrycavill

Но невинный снимок вызвал настоящую бурю в соцсетях, так как Генри Кавилл был одинок долгое время и его поклонницы начали обсуждать его подругу.

"Я счастлив в любви и в жизни. Я был бы чрезвычайно признателен, если бы вы были счастливы со мной. Если ты не можешь заставить себя быть счастливым со мной, то, по крайней мере, постарайся гордиться собой и будь лучшей версией себя", — написал Генри.

Известно, что до Натали Кавилл встречался с дублершей Люси Корк и актрисой "Теории большого взрыва" Кейли Куоко.

Кейли рассказывала, что была поражена, когда за ней буквально начали гоняться папарацци.

"За мной никто не следил, пока я не встретила Супермена. Я в этом бизнесе уже 20 лет, и всю свою жизнь я могла пойти куда угодно, делать что угодно. Не было ни одной моей фотографии папарацци, пока я не начала встречаться с Кавиллом", — признавалась актриса.