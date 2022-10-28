Генрі Кавілл вперше з'явився на червоній доріжці зі своєю дівчиною

Подруга актора — Наталі Віскузо — керівниця кінокомпанії Legendary Entertainment у Лос-Анджелесі

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Генрі Кавілл, зірка серіалу "Відьмак", з'явився на червоній доріжці зі своєю дівчиною Наталі Віскузо. Генрі та Наталі вперше вийшли у світ, як пара. Про це пише Daily Mail.

Генрі Кавілл та Наталі Віскузо разом відвідали прем'єру фільму "Енола Голмс 2" у Нью-Йорку.

[ + – ] Генрі Кавілл та Наталі Віскузо Фото: Getty Images

39-річний актор у фільмі грає Шерлока Голмса, а зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун грає Енолу Голмс, молодшу сестру знаменитого детектива.

[ + – ] Генрі Кавілл та Міллі Боббі Браун Фото: Getty Images

Фільми знято за книгами Ненсі Спрінгер.

Генрі Кавілл та Наталі Віскузо вперше заявили про свої стосунки у квітні 2021 року.

Наталі — керівниця кінокомпанії Legendary Entertainment у Лос-Анджелесі.

Як відомо, батько Наталі Віскузо — Майкл — володів популярним нічним клубом у Лос-Анджелесі, тому він посприяв тому, щоб Наталі з'явилася на екрані. Але, мабуть, акторська кар'єра її не вразила, тож хоч вона й пов'язана зі світом кіно, але ймовірніше в адміністративному плані.

Про свої стосунки з Наталі Генрі повідомив дуже по-англійськи. Він опублікував фото того, як вони грають у шахи, і написав: "Це я виглядаю дуже впевнено незадовго до того, як моя прекрасна кохана Наталі знищить мене у шахах".

[ + – ] Генрі Кавілл та Наталі Віскузо Фото: Instagram henrycavill

Але безневинний знімок викликав справжню бурю в соцмережах, оскільки Генрі Кавілл був самотній довгий час і його шанувальниці почали обговорювати його подругу.

"Я щасливий у коханні і в житті. Я був би надзвичайно вдячний, якби ви були щасливі зі мною. Якщо ти не можеш змусити себе бути щасливим зі мною, то принаймні постарайся пишатися собою і будь кращою версією себе", — написав Генрі.

Відомо, що до Наталі Кавілл зустрічався з дублеркою Люсі Корк та акторкою "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко.

Кейлі розповідала, що була вражена, коли за нею буквально почали ганятися папараці.

"За мною ніхто не стежив, поки я не зустріла Супермена. Я в цьому бізнесі вже 20 років, і все своє життя я могла піти куди завгодно, робити будь-що. Не було жодної моєї фотографії папараці, поки я не почала зустрічатися з Кавіллом", — признавалася акторка.