Генрі Кавілл оголосив, що у серіалі "Відьмак" його замінить Ліам Гемсворт

Сам Кавілл зосередиться на ролі Супермена.

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Британський актор Генрі Кавілл не з'явиться у четвертому сезоні "Відьмака". Його замінить Ліам Хемсворт. Про це актор сам повідомив своїх шанувальників у Instagram.

"Моя подорож як Геральт з Рівії була наповнена як монстрами, так і пригодами, і, на жаль, я відкладу свій медальйон і мечі в четвертому сезоні. Замість мене фантастичний містер Ліам Гемсворт одягне плащ Білого Вовка. Я передаю естафету з благоговінням перед часом, проведеним, втілюючи Геральта і з ентузіазмом бачу Ліама в ролі найчарівнішого з чоловіків", — написав Кавілл у соцмережах.

Сам Ліам уже зазначив, що як фанат Відьмака, він на сьомому небі від можливості зіграти Геральта з Рівії.

[ + – ] Ліам Гемсворт стане новим Відьмаком Фото: Instagram Liam Hemsworth

"Генрі Кавілл був неймовірним Геральтом, і я пишаюся тим, що він передає мені поводи і дозволяє взяти мечі Білого Вовка в наступний розділ його пригод", — написав Ліам Гемсворт і зазначив, що є шанувальником Генрі Кавілла вже багато років. І, граючи Геральта, він надихатиметься його досвідом. "Я дуже схвильований!", — резюмував Хемсворт.

[ + – ] Пост Ліама Хемсворта

Раніше Генрі Кавілл повідомив, що повертається до ролі Супермена. І натякнув, що у новому фільмі його персонаж матиме радісну історію.

Кавілл зазначив, що для нього Супермен дуже важливий як персонаж. І він з нетерпінням чекає початку зйомок, щоб розповісти історію "радісного Супермена"

Генрі Кавілл вперше зіграв Супермена у фільмі "Людина зі сталі" 2013 року і з'явився в образі супергероя у двох наступних фільмах: "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" 2016 року та "Ліга справедливості" 2017 року.

А до ролі Геральта з Рівії Генрі Кавілл взявся у 2019 році. Прем'єра першого сезону відбулася на Netflix 20 грудня 2019 року, прем'єра другого сезону — 17 грудня 2021 року.

У вересні 2021 року був анонсований третій сезон, пізніше почалася підготовка до зйомок четвертого і п'ятого сезонів, в яких, мабуть, естафету прийме Ліам Гемсворт, молодший брат Кріса Хемсворта, який прославився роллю супергероя Тора.

У 2022 році на екрани вийде приквел шоу — серіал "Відьмак: Походження".

Нагадаємо, днями Кавілл вперше вийшов на публіку зі своєю дівчиною. Генрі та Наталі Віскузо — керівниця кінокомпанії Legendary Entertainment у Лос-Анджелесі, — разом прийшли на прем'єру фільму "Енола Холмс", у якому Кавілл виконав роль Шерлока Холмса.