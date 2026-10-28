"Главная ведьма Украины" сделала три пластические операции: как она выглядит (фото)

Мария Тихая, прославившаяся после участия в шоу "Битва экстрасенсов", сделала себе новые пластические операции.

"Главная ведьма Украины" вышла на связь в Instagram после хирургического вмешательства и рассказала, как себя чувствует.

Мария Тихая сделала пластические операции

На этот раз блогерша сделала ринопластику (нос), височный лифтинг (подтяжка верхней трети лица) и верхнюю блефаропластику (коррекция формы век). Операцию Марии пришлось делать в Киеве у пластического хирурга Александра Бебиха, ведь сейчас она не может выезжать за пределы Украины.

"Как будто побывала на курорте. Команда профессионалов. Как же мне здесь приятно", — написала Тиха.

Мария Тихая Фото: Instagram

Не может выехать из Украины

Раньше Мария делала операции в Стамбуле, но на этот раз не может покинуть Украину.

"Сейчас я просто не могу вылететь за пределы страны", — пояснила блогерша.

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О стоимости операций "главная ведьма" прямо не ответила, а посоветовала обращаться с такими вопросами к её врачу.

Мария Тихая Фото: Instagram

По словам Марии, она не собирается долго отдыхать, а уже планирует приступить к работе.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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