"Главная ведьма Украины" сделала три пластические операции: как она выглядит (фото)
Мария Тихая, прославившаяся после участия в шоу "Битва экстрасенсов", сделала себе новые пластические операции.
"Главная ведьма Украины" вышла на связь в Instagram после хирургического вмешательства и рассказала, как себя чувствует.
Мария Тихая сделала пластические операции
На этот раз блогерша сделала ринопластику (нос), височный лифтинг (подтяжка верхней трети лица) и верхнюю блефаропластику (коррекция формы век). Операцию Марии пришлось делать в Киеве у пластического хирурга Александра Бебиха, ведь сейчас она не может выезжать за пределы Украины.
"Как будто побывала на курорте. Команда профессионалов. Как же мне здесь приятно", — написала Тиха.
Не может выехать из Украины
Раньше Мария делала операции в Стамбуле, но на этот раз не может покинуть Украину.
"Сейчас я просто не могу вылететь за пределы страны", — пояснила блогерша.
О стоимости операций "главная ведьма" прямо не ответила, а посоветовала обращаться с такими вопросами к её врачу.
По словам Марии, она не собирается долго отдыхать, а уже планирует приступить к работе.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Мария Тихая рассказала, чем депутаты отличаются от "обычных" людей.
- "Главная ведьма Украины" назвала цены на свои услуги.
Кроме того, на суде над Юлией Тимошенко заметили самую известную украинскую "ведьму".