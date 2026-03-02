"Главная ведьма Украины" рассказала об отношениях с Тимошенко и Ермаком (фото)
Мария Тихая, которая прославилась после участия в шоу "Битва экстрасенсов", рассказала, чем депутаты отличаются от "обычных" людей.
Женщина, которую называют "главной ведьмой Украины" накануне пришла на интервью к Славе Демину.
Отношения с Юлией Тимошенко
Ведущий вспомнил, как недавно по сети разлетелась фотография, когда Мария приехала поддержать Юлию Тимошенко во время судебного заседания, и спросил, в каких они отношениях.
"Юлия Владимировна уважает меня как личность. Любит прогнозы смотреть мои. По YouTube", — сказала Мария.
Впрочем, она подчеркнула, что не может говорить об их отношениях.
"Не могу в открытую прям", — отметила Тихая.
В частности, стало известно, что после того фото они не общались.
"Мы ее встретили. Кстати, ее охранник очень сильно меня любит. Мы ей цветочки привезли, поддержали. Потому что все-таки женщина. Я считаю, что все, что произошло, некорректно по отношению к ней. Она — единственный политик, который 30 лет в политике. Действительно политик. Не кто-то с улицы", — заявила "главная ведьма Украины".
Более того, Тиха считает, что эта вся история была специально сделана "каким-то мальчиком" из "Слуги народа".
"Я считаю, что она представляет очень сильную конкуренцию и опасность. Я ее уважаю как женщину, как личность и как политика", — сказала участница "Битвы экстрасенсов".
Отношения с Ермаком и другими политиками
Слава Демин также вспомнил, что во время обысков у Андрея Ермака нашли различные ведьмовские амулеты, поэтому спросил, знакомы ли они с Тихой.
"Тоже не могу об этом говорить", — ответила она.
На вопрос, создавала ли она те амулеты, Мария также не ответила прямо.
Также, по словам Тихой, политики сильно отличаются от "обычных" людей.
"Они отличаются. Они слишком аху**шие. У них иногда такое отношение, такое общение с тобой, будто ты девочка какая-то. Поэтому я всегда выставляю границы", — подчеркнула Мария.
