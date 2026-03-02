"Головна відьма України" розповіла про стосунки з Тимошенко та Єрмаком (фото)

Марія Тиха, яка прославилася після участі в шоу "Битва екстрасенсів", розповіла, чим депутати відрізняються від "звичайних" людей.

Жінка, яку називають "головною відьмою України" напередодні прийшла на інтервʼю до Слави Дьоміна.

Стосунки з Юлією Тимошенко

Ведучий пригадав, як нещодавно мережею розлетілася фотографія, коли Марія приїхала підтримати Юлію Тимошенко під час судового засідання, та запитав, у яких вони стосунках.

"Юлія Володимирівна поважає мене як особистість. Любить прогнози дивитися мої. По YouTube", — сказала Марія.

Втім, вона наголосила, що не може говорити про їхні стосунки.

"Не можу у відкриту прям", — зазначила Тиха.

Зокрема, стало відомо, що після того фото вони не спілкувалися.

"Ми її зустріли. До речі, її охоронець дуже сильно мене любить. Ми їй квіточки привезли, підтримали. Бо все-таки жінка. Я вважаю, що все, що відбулося, некоректно по відношенню до неї. Вона — єдиний політик, який 30 років у політиці. Справді політик. Не хтось з вулиці", — заявила "головна відьма України".

Ба більше, Тиха вважає, що ця вся історія була спеціально зроблена "якимсь хлопчиком" зі "Слуги народу".

"Я вважаю, що вона представляє дуже сильну конкуренцію і небезпеку. Я її поважаю як жінку, як особистість і як політика", — сказала учасниця "Битви екстрасенсів".

Марія Тиха підтримала Юлію Тимошенко Фото: YouTube

Стосунки з Єрмаком та іншими політиками

Слава Дьомін також пригадав, що під час обшуків в Андрія Єрмака знайшли різні відьомські амулети, тож запитав, чи знайомі вони з Тихою.

"Теж не можу про це казати", — відповіла вона.

На запитання, чи створювала вона ті амулети, Марія також не відповіла прямо.

Також, за словами Тихої, політики сильно відрізняються від "звичайних" людей.

"Вони відрізняються. Вони занадто аху**ші. У них іноді таке ставлення, таке спілкування з тобою, ніби ти дівчинка якась. Тому я завжди виставляю кордони", — наголосила Марія.

