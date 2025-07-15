"Головна відьма України" назвала свої розцінки для нардепів: мова про десятки тисяч доларів
Марія Тиха, яка прославилась після участі в шоу "Битва екстрасенсів", назвала ціни на свої послуги. Виявилося, що українським депутатам звернення "відьми" обходиться в рази дорожче.
"Багато там всяких є, звісно. Оскільки я вважаюся найкращою в Україні серед медійних, я маю на увазі, практиків. Я не кажу про всіх. У мене повага є до всіх практиків України. Тому що в нас є багато "сірих кардиналів", які дійсно толкові. Я про медійних кажу практиків. Я наче на ринку наразі вважаюся найкращою. І тому політики біжать туди, в кого дорожче", — розповіла Марія в подкасті Василю Тимошенку.
Виявилося, що середній чек на "захист" від Тихої стартує від 20 тисяч доларів.
"У мене консультація коштує 12 тисяч зараз. Консультація термінова коштує 30", — сказала вона.
Ціни на обряди "відьми" стартують від 2 тисяч доларів. А для політиків це 20+ тисяч доларів.
Хто така Марія Тиха
Тиха позиціює себе як спадкова відьма, яка працює з енергіями мертвих та духами. Вона проводить ритуали, які нібито дозволяють їй впливати на долі людей, і заробляє з цього тисячі доларів на місяць.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Марія Тиха розповіла, що ще до початку російсько-української війни в неї були інтимні звʼязки зі священниками московського патріархату з Києво-Печерської Лаври.
- Американський пастор назвала Бейонсе відьмою. Проповідниця впевнена, що християнам нема чого робити на її концертах.
Крім того, українська модель Альона Омович отримала в подарунок від залицяльника-депутата годинник Richard Mille вартістю 200 тисяч доларів.