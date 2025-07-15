"Головна відьма України" назвала свої розцінки для нардепів: мова про десятки тисяч доларів

Марія Тиха, яка прославилась після участі в шоу "Битва екстрасенсів", назвала ціни на свої послуги. Виявилося, що українським депутатам звернення "відьми" обходиться в рази дорожче.

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"Багато там всяких є, звісно. Оскільки я вважаюся найкращою в Україні серед медійних, я маю на увазі, практиків. Я не кажу про всіх. У мене повага є до всіх практиків України. Тому що в нас є багато "сірих кардиналів", які дійсно толкові. Я про медійних кажу практиків. Я наче на ринку наразі вважаюся найкращою. І тому політики біжать туди, в кого дорожче", — розповіла Марія в подкасті Василю Тимошенку.

Марія Тиха розкрила ціни на свої послуги

Виявилося, що середній чек на "захист" від Тихої стартує від 20 тисяч доларів.

"У мене консультація коштує 12 тисяч зараз. Консультація термінова коштує 30", — сказала вона.

Ціни на обряди "відьми" стартують від 2 тисяч доларів. А для політиків це 20+ тисяч доларів.

Хто така Марія Тиха

Тиха позиціює себе як спадкова відьма, яка працює з енергіями мертвих та духами. Вона проводить ритуали, які нібито дозволяють їй впливати на долі людей, і заробляє з цього тисячі доларів на місяць.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Марія Тиха розповіла, що ще до початку російсько-української війни в неї були інтимні звʼязки зі священниками московського патріархату з Києво-Печерської Лаври.

Американський пастор назвала Бейонсе відьмою. Проповідниця впевнена, що християнам нема чого робити на її концертах.

Крім того, українська модель Альона Омович отримала в подарунок від залицяльника-депутата годинник Richard Mille вартістю 200 тисяч доларів.