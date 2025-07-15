"Головна відьма України" розказала, як займалась коханням зі священником з Лаври (відео)
Марія Тиха, яка прославилась після участі в шоу "Битва екстрасенсів", здивувала зізнанням про інтимний зв’язок зі священниками московського патріархату з Києво-Печерської лаври. За словами жінки, це було ще до початку російсько-української війни.
Марія дала інтерв’ю продюсерові Василю Тимошенку, авторові однойменного подкасту, в рамках якого він спілкується з цікавими людьми, розпитуючи у них про особисте життя, хобі та роботу.
Зв'язок відьми зі священниками
Одне з питань, яке цікавило ведучого під час розмови — інтимний зв'язок "найвідомішої відьми України" зі священниками.
"Був у мене священник один. Не можу називати, хто він, що він. Це російського патріархату, відразу кажу. Було ще до війни… Ну, зв’язаний він був з Лаврою (очевидно, мова йде про Києво-Печерську лавру в Києві — Ред.)", — розповідає Марія.
Василь Тимошенко попросив розкрити хоча б деякі деталі цих стосунків, зокрема, як вони познайомилися.
"Знайомі нас познайомили. Ти ж розумієш, що відьми, чарівники, священники – все це зв’язано між собою… Священники — найбільш мерзенні, огидні, біснуваті люди. Їх біси так жеруть. Там немає, де клейма ставити. Чувак бухав, нюхав… Словом, не важливо", – додала екстрасенс.
Хто така Марія Тиха?
До речі, Марія Тиха позиціює себе як спадкова відьма, яка працює з енергіями мертвих та духами. Вона проводить ритуали, які нібито дозволяють їй впливати на долі людей.
Тиха зізнавалась, що заробляє тисячі доларів на місяць, проводячи консультації та обряди. Часто демонструє своє заможне життя, зокрема велику колекцію одягу та прикрас.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Як живе професійна відьма з Великої Британії? Керолайн Трумен є верховною жрицею клану і навчає молодих відьом. Вона також ворожить і читає заклинання за гроші.
- Американський пастор назвала Бейонсе відьмою. Проповідниця впевнена, що християнам нема чого робити на концертах співачки.
А от Моніка Беллуччі змінилася до невпізнаваності заради ролі відьми. Актриса грає могутню добру відьму Бефану в приквелі італійської казки.