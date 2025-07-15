"Головна відьма України" розказала, як займалась коханням зі священником з Лаври (відео)

Марія Тиха, яка прославилась після участі в шоу "Битва екстрасенсів", здивувала зізнанням про інтимний зв’язок зі священниками московського патріархату з Києво-Печерської лаври. За словами жінки, це було ще до початку російсько-української війни.

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Марія дала інтерв’ю продюсерові Василю Тимошенку, авторові однойменного подкасту, в рамках якого він спілкується з цікавими людьми, розпитуючи у них про особисте життя, хобі та роботу.

Зв'язок відьми зі священниками

Одне з питань, яке цікавило ведучого під час розмови — інтимний зв'язок "найвідомішої відьми України" зі священниками.

"Був у мене священник один. Не можу називати, хто він, що він. Це російського патріархату, відразу кажу. Було ще до війни… Ну, зв’язаний він був з Лаврою (очевидно, мова йде про Києво-Печерську лавру в Києві — Ред.)", — розповідає Марія.

Василь Тимошенко попросив розкрити хоча б деякі деталі цих стосунків, зокрема, як вони познайомилися.

"Знайомі нас познайомили. Ти ж розумієш, що відьми, чарівники, священники – все це зв’язано між собою… Священники — найбільш мерзенні, огидні, біснуваті люди. Їх біси так жеруть. Там немає, де клейма ставити. Чувак бухав, нюхав… Словом, не важливо", – додала екстрасенс.

Хто така Марія Тиха?

До речі, Марія Тиха позиціює себе як спадкова відьма, яка працює з енергіями мертвих та духами. Вона проводить ритуали, які нібито дозволяють їй впливати на долі людей.

Марія Тиха розповіла про стосунки зі священником Фото: Instagram

Тиха зізнавалась, що заробляє тисячі доларів на місяць, проводячи консультації та обряди. Часто демонструє своє заможне життя, зокрема велику колекцію одягу та прикрас.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Американський пастор назвала Бейонсе відьмою. Проповідниця впевнена, що християнам нема чого робити на концертах співачки.

А от Моніка Беллуччі змінилася до невпізнаваності заради ролі відьми. Актриса грає могутню добру відьму Бефану в приквелі італійської казки.