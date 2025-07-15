"Главная ведьма Украины" рассказала, как занималась любовью со священником из Лавры (видео)

Мария Тихая, которая прославилась после участия в шоу "Битва экстрасенсов", удивила признанием об интимной связи со священниками московского патриархата из Киево-Печерской лавры. По словам женщины, это было еще до начала российско-украинской войны.

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Мария дала интервью продюсеру Василию Тимошенко, автору одноименного подкаста, в рамках которого он общается с интересными людьми, расспрашивая у них о личной жизни, хобби и работе.

Связь ведьмы со священниками

Один из вопросов, который интересовал ведущего во время разговора — интимная связь самой известной ведьмы Украины со священниками.

"Был у меня священник один. Не могу называть, кто он, что он. Это русского патриархата, сразу говорю. Было еще до войны... Ну, связан он был с Лаврой (очевидно, речь идет о Киево-Печерской лавре в Киеве — Ред.)", — рассказывает Мария.

Василий Тимошенко попросил раскрыть хотя бы некоторые детали этих отношений, в частности, как они познакомились.

"Знакомые нас познакомили. Ты же понимаешь, что ведьмы, волшебники, священники — все это связано между собой... Священники — самые мерзкие, отвратительные, бесноватые люди. Их бесы так жрут. Там негде клейма ставить. Чувак бухал, нюхал... Словом, не важно", — добавила экстрасенс.

Кто такая Мария Тихая?

Кстати, Мария Тихая позиционирует себя как потомственная ведьма, которая работает с энергиями мертвых и духами. Она проводит ритуалы, которые якобы позволяют ей влиять на судьбы людей.

Мария Тихая рассказала об отношениях со священником Фото: Instagram

Тихая признавалась, что зарабатывает тысячи долларов в месяц, проводя консультации и обряды. Часто демонстрирует свою богатую жизнь, в частности большую коллекцию одежды и украшений.

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