Американский пастор назвала Бейонсе ведьмой (видео)

Проповедница уверена, что христианам нечего делать на концертах Бейонсе. При этом сама Тифани Монтгомери еще в 2010 году писала о любви к певице.

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Мировая популярность, слава и деньги имеют свою цену, и волны хейта – зачастую одна из главных ее составляющих. Однако американской певице Бейонсе особенно "повезло". Самопровозглашенная "пророчица" Тифани Монтгомери, которая основала служение "Покрытые Богом", заявила, что артистка – "ведьма", а ее поклонники, приходящие на концерты, – "часть шабаша". Об этом она заявила в своем видео.

Тифани, которая родом из Северной Каролины, но проповедует в разных местах США, набросилась на рекордсменку премии "Грэмми":

"Когда у ведьмы есть ковен, обычно это мелочь. Ковен ведьмы обычно состоит из трех-семи человек. Любой из вас, кто собирается на концерт Бейонсе, я упрекаю вас во имя Господи, как ты смеешь называть себя христианином? Мне все равно, какой у вас пастор, который согласен с этим, мне все равно, какой у вас пастор, который думает, что это круто, мне все равно, какой у вас пастор, который подпевает песням, потому что им нужно какое-то влияние", – говорит она.

Видео проповеди стало вирусным, набрав десятки тысяч просмотров, но вызвало неоднозначную реакцию.

"Я люблю Господа всей своей душой и всегда буду благословлять Его имя, но это форма манипуляции, точно так же, как она предполагает, что Бейонсе использует ее платформу", "Как христианин, я не понимаю, почему осуждать других – это так (не все так делают, но…) Мы можем направлять других, не осуждая и не повелевая контролировать людей", "В прошлый раз, когда я проверяю, только Бог может судить. Я бы хотел, чтобы мы просто направляли и напоминали людям о любви к Богу, а не унижали других и говорили о людях негативно, чтобы напомнить им о Боге", – пишут в Сети пользователи.

Мишель Уильямс, бывшая участница Destiny’s Child и подруга Бейонсе, тоже не осталась в стороне.

"Я просто наблюдаю за тем, что происходит, что говорят, особенно об артистах, особенно об артистах, с которыми у меня даже есть отношения, артистах, которых я знаю за пределами сцены. Я просто хочу, чтобы мы так же публично молились за артистов, как мы упрекаем их и проклинаем их душу. Я знаю, что моя призванная миссия не в том, чтобы проклясть артистов и сказать, что они упадут замертво. Дьявол это ложь", – написала женщина, которая ранее часто говорила о своей христианской вере и выпустила несколько евангельских альбомов после ухода из R&B-поп-группы.

Критики Тифани также назвали ее "лицемеркой" после того, как обнаружили старые твиты, в которых она объявляла себя поклонницей Бейонсе и даже говорила, что посещала концерты певицы. Они датированы еще 2010 годом.

Ранее Фокус писал, что Бейонсе планирует в 2023 году мировое турне, репетицию которого уже провела во время выступления в Дубае.