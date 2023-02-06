Бейонсе вошла в историю "Грэмми"
Вручение одной из статуэток певица пропустила.
41-летняя американская певица Бейонсе вошла в историю церемонии награждения "Грэмми". Об этом пишет BBC.
Звезда сцены побила рекорд музыкальной премии и стала самой титулованной артисткой в ее истории. За свою карьеру знаменитость получила 32 "граммофона". Прошлый рекорд принадлежал дирижеру Георгу Шолти — 31 награда.
В 2023 году Бейонсе получила награды в номинациях "Лучшая танцевальная композиция", "Лучшее традиционное R&B-исполнение", "Лучшая R&B-песня", "Лучший танцевальный\электронный альбом".
Интересно, что вручение одной из статуэток певица пропустила, а также опоздала на красную дорожку. На публике звезда появилась в роскошном платье с серебристым низом, а на афтепати Бейонсе пришла в черном образе с глубоким декольте и в сопровождении своего мужа.
В июле 2022 года артистка выпустила новый альбом "Ренессанс" после длительного перерыва. А в начале 2023 выступила на открытии элитной гостиницы в Дубае. После этого Бейонсе объявила, что едет в мировое турне.
Судя по всему, песни из свежего сборника артистки и станут основой ее репертуара в анонсированном туре.
Напомним, Бейонсе собирается в мировое турне в 2023 году.
Также Фокус писал о критике выступления Бейонсе в Дубае.