Бейонсе отправится в мировое турне в 2023 году (фото)

Выступление артистки в Дубае стало анонсом грандиозного возвращения Бейонсе на большую сцену.

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41-летняя американская певица Бейонсе объявила, что отправится в мировое турне в 2023 году. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

"RENAISSANCEㅤ ㅤWORLD TOUR 2023", — лаконично подписала свое фото в экстравагантном наряде звезда сцены.

На снимке Бейонсе позирует в довольно откровенном образе, созданном из тысячи драгоценных камней, и шляпе с широкими полами. Судя по всему, фото было сделано в рамках продвижения нового альбома певицы под таким же названием – RENAISSANCE.

[ + – ] Бейонсе отправится в мировое турне

Это первый полноценный концертный тур 41-летней знаменитости за последние семь лет. Она организовывала турне под названием Formation в 2016 году.

В начале 2023 американская исполнительница выступила на открытии роскошной гостиницы Atlantis the Royal в Дубае. Это стало первым выступлением Бейонсе с 2018 года. Впрочем, возмущенные представители ЛГБТ-сообщества "втянули" артистку в скандал.

[ + – ] Бейонсе Фото: Instagram beyonce

В конце лета 2022 года Бейонсе выпустила альбом с одноименным названием RENAISSANCEㅤ. Поэтому, судя по всему, композиции из свежего сборника исполнительницы и станут основой ее репертуара в анонсированном туре.

Напомним, Бейонсе вернулась на сцену после 5-летнего "перерыва" в платье украинского бренда.

Также Фокус писал о критике грандиозного выступления Бейонсе в Дубае.