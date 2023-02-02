Бейонсе відправиться у світове турне у 2023 (фото)

Виступ артистки в Дубаї став анонсом грандіозного повернення Бейонсе на велику сцену.

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41-річна американська співачка Бейонсе оголосила, що відправиться у світове турне у 2023 році. Про це артистка повідомила у своєму Instagram.

"RENAISSANCEㅤ ㅤWORLD TOUR 2023", — лаконічно підписала своє фото в екстравагантному вбранні зірка сцени.

На знімку Бейонсе позує в доволі відвертому образі, створеному з тисячі дорогоцінних кришталів, та капелюсі із широкими крисами. Судячи з усього, фото було зроблено в рамках просування нового альбому співачки під такою ж назвою — RENAISSANCEㅤ.

[ + – ] Бейонсе відправиться у світове турне

Зазначимо, що це перший повноцінний концертний тур 41-річної знаменитості за останні сім років. Востаннє вона організовувала турне під назвою Formation у 2016 році.

На початку 2023 американська виконавиця виступила на відкритті розкішного готелю Atlantis the Royal у Дубаї. Це стало першим виступом Бейонсе з 2018 року. Втім, обурені представники ЛГБТ-спільноти "втягнули" артистку у скандал.

[ + – ] Бейонсе Фото: Instagram beyonce

Наприкінці літа 2022 Бейонсе випустила альбом з однойменною назвою RENAISSANCEㅤ. Тому, судячи з усього, композиції зі свіжої збірки виконавиці і стануть основою її репертуару в анонсованому турі.

Нагадаємо, Бейонсе повернулася на сцену після 5-річної "перерви" у сукні українського бренду.

Також Фокус писав про критику грандіозного виступу Бейонсе у Дубаї.